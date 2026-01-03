أمم إفريقيا - أوسيمين: نيجيريا بأكملها تنتظر اللقب.. ولا ننجرف وراء الضجة الإعلامية

يستهدف فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا التتويج بالقب النسخة الحالية من كأس إفريقيا رفقة منتخب بلاده.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد موزمبيق ضمن دور الـ16 لكاس أمم إفريقيا.

وقال فيكتور أوسيمين في تصريحات للصحفيين: "منتخب نيجيريا جاهز لمواجهة أي خصم في الأدوار الإقصائية. أعتبر بلادي من المرشحين للفوز بالبطولة".

وأضاف "نحن نمتلك الجودة اللازمة لمواجهة أي منتخب كبير، وقادرون على التفوق على أي منافس".

وشدد "نحترم جميع المنتخبات المتأهلة للأدوار الإقصائية، لكن أي منتخب سنواجهه سيرى الروح القتالية لمنتخب نيجيريا".

وواصل "الفوز بكأس إفريقيا سيكون له معنى كبير، ليس لي فقط، بل للفريق ولنيجيريا بأكملها، لقد مر وقت طويل منذ آخر تتويج. جئنا إلى المغرب للتتويج باللقب".

وأتم "نحن متحدون لتحقيق هدفنا والفوز باللقب، ولا ننجرف وراء الضجة الإعلامية، فما زال أمامنا الكثير من العمل، ونركز على كل مباراة على حدة".

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (استاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (استاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً.

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً.

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً.