فونسيكا: إندريك يتألق بشكل جيد.. وهو سعيد معنا

السبت، 03 يناير 2026 - 11:35

كتب : FilGoal

إندريك

يرى باولو فونسيكا مدرب أولمبيك ليون أن إندريك يتأقلم بشكل جيد مع الفريق.

إندريك دا سوزا

النادي : أولمبيك ليون

أولمبيك ليون

ويستعد ليون لمواجهة موناكو مساء اليوم السبت في الدوري الفرنسي.

وقال فونسيكا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أن إندريك جيد جدا، لقد بدأ التدرب معنا هذا الأسبوع ويتألق بشكل جيد".

أخبار متعلقة:
وتابع "إندريك هو لاعب نحتاجه وهو مختلف والمجموعة بالكامل رحبت به".

وأضاف "تحدثت مع إندريك وهو سعيد جدا ونحن أيضا سعداء بتواجد لاعب بجودته معنا".

وانضم إندريك إلى ليون قادما من ريال مدريد خلال الأيام الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يشارك إندريك في أول مبارياته مع ليون ضد موناكو.

إندريك أولمبيك ليون باولو فونسيكا
