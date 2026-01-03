أمم إفريقيا - الغندري: نريد تكرار سيناريو 2004 والعودة بالكأس إلى تونس

السبت، 03 يناير 2026 - 11:19

كتب : FilGoal

نادر الغندري - منتخب تونس ضد فرنسا

يحلم نادي الغندري مدافع المنتخب التونمسي بالفوز بالنسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب تونس أمام مالي مساء السبت ضمن دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال نادر الغندي لاعب تونس في تصريحات للصحفيين: "حققنا هدفنا الأول بالتأهل للأدوار الإقصائية. الآن سنخوض مباراة مهمة في مشوارنا أمام منتخب مالي الذي يملك عناصر مميزة للغاية".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - محمد عبد الرحمن: الكرة مصدر الفرحة الوحيد في السودان.. وهذه مفاتيح الفوز على السنغال أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي أمم إفريقيا - ثنائي بنين مهدد بالغياب أمام مصر أمم إفريقيا - أبياه لـ في الجول: سلاحنا الروح الجماعية ضد السنغال.. ولم نأت لمجرد المشاركة

وأضاف "نريد إسعاد الشعب التونسي مثلما حدث في نسخة 2004. سنبذل أقصى ما لدينا من أجل الشعب والعودة إلى البلاد بكأس إفريقيا. نحن هنا من أجل بلدنا وهدفنا اللتويج باللقب".

وفازت تونس بلقب كأس الأمم الإفريقية 2004 بعد الفوز على المغرب 2-1 في نهائي مثير.

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (استاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (استاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً.

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً.

أمم إفريقيا منتخب تونس منتخب مالي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: لا أبحث عن الانتقام أمام الكاميرون.. ومصر تعلمت الدرس أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا أمم إفريقيا - مؤتمر سايس: سنحاول عدم تكرار أخطاء الماضي.. وإقامة البطولة كل 4 سنوات قد يفيدها أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: الكعبي كان نجارا.. وحكيمي جاهز لمواجهة تنزانيا أمم إفريقيا - أوسيمين: نيجيريا بأكملها تنتظر اللقب.. ولا ننجرف وراء الضجة الإعلامية أمم إفريقيا - محمد عبد الرحمن: الكرة مصدر الفرحة الوحيد في السودان.. وهذه مفاتيح الفوز على السنغال مواعيد مباريات السبت 3 يناير - دور الـ 16 من أمم إفريقيا.. ودربي برشلونة أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: لا أبحث عن الانتقام أمام الكاميرون.. ومصر تعلمت الدرس 3 دقيقة | أمم إفريقيا
تحديد ملعب برج العرب لمواجهة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية 15 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا 39 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر سايس: سنحاول عدم تكرار أخطاء الماضي.. وإقامة البطولة كل 4 سنوات قد يفيدها 50 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: الكعبي كان نجارا.. وحكيمي جاهز لمواجهة تنزانيا ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أوسيمين: نيجيريا بأكملها تنتظر اللقب.. ولا ننجرف وراء الضجة الإعلامية ساعة | أمم إفريقيا
فونسيكا: إندريك يتألق بشكل جيد.. وهو سعيد معنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - الغندري: نريد تكرار سيناريو 2004 والعودة بالكأس إلى تونس 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520457/أمم-إفريقيا-الغندري-نريد-تكرار-سيناريو-2004-والعودة-بالكأس-إلى-تونس