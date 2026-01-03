أمم إفريقيا - الغندري: نريد تكرار سيناريو 2004 والعودة بالكأس إلى تونس

يحلم نادي الغندري مدافع المنتخب التونمسي بالفوز بالنسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب تونس أمام مالي مساء السبت ضمن دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال نادر الغندي لاعب تونس في تصريحات للصحفيين: "حققنا هدفنا الأول بالتأهل للأدوار الإقصائية. الآن سنخوض مباراة مهمة في مشوارنا أمام منتخب مالي الذي يملك عناصر مميزة للغاية".

وأضاف "نريد إسعاد الشعب التونسي مثلما حدث في نسخة 2004. سنبذل أقصى ما لدينا من أجل الشعب والعودة إلى البلاد بكأس إفريقيا. نحن هنا من أجل بلدنا وهدفنا اللتويج باللقب".

وفازت تونس بلقب كأس الأمم الإفريقية 2004 بعد الفوز على المغرب 2-1 في نهائي مثير.

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (استاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (استاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً.

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً.