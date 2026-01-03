أمم إفريقيا - محمد عبد الرحمن: الكرة مصدر الفرحة الوحيد في السودان.. وهذه مفاتيح الفوز على السنغال

يثق محمد عبد الرحمن مهاجم منتخب السودان في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام السنغال.

ويلعب السودان أمام السنغال ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال محمد عبد الرحمن لاعب السودان عبر موقع كاف: "تجاوز دور المجموعات كانت خطوة كبيرة لنا، ونشعر بالفخر والفرح معا، لأننا كنا سبب في اسعاد الشعب السوداني".

وأضاف "السودانيون في كل مكان يتابعون مسيرة المنتخب بشغف، رغم الحرب التي مازالت متواصلة. الشعب السوداني يعشق هذه اللعبة وتعتبر مصدر الفرح الوحيد في ظل الظروف الحالية".

وتابع "نستهدف العبور للدور القادم، رغم المنافسة الشرسة أمام منتخب السنغال، لكننا سنسعى لتأكيد جدارتنا، فقد تعاهدنا على بذل كل الممكن والتوفيق من الله".

وأتم "السنغال منتخب قوي ومتمرس، وصاحب تاريخ كبير في كأس أمم إفريقيا. مفاتيح الفوز هي عزيمتنا وإصرارانا وثقتنا في أنفسنا، ورغبتنا في المضي بقوة في البطولة".

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (استاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (استاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً