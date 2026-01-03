أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي

يرى حنبعل المجبري لاعب منتخب تونس أن المنافسة الحقيقة في كأس إفريقيا ستبدأ من دور الـ16 بالمسابقة.

ويلعب منتخب تونس ضد مالي مساء السبت ضمن دور الـ16 من كأس إفريقيا.

وقال حنبعل المجبري لاعب تونس عبر موقع كاف: "المنافسة الحقيقية في كأس إفريقيا تبدأ من هذه المرحلة. المهمة صعبة، لكن بالتركيز والوحدة يمكننا الذهاب بعيدا في المنافسة، سنفعل كل ما في وسعنا من أجل التأهل لربع النهائي".

وأضاف "تحدثنا بيننا كلاعبين كيف نفوز على مالي وسنواصل على هذا المنوال في البطولة، ومن المهم جدا تحليل مباريات مالي قبل مواجهتهم".

وأتم لاعب منتخب تونس "سنلعب بروح قتالية عالية كلاعبين . كرة القدم لعبة جماعية، وكل لاعب مطالب بتقديم الإضافة اللازمة وبذل أقصى ما لديه من أجل المجموعة".

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (استاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (استاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً

"لسنا سعداء بأدائنا في دور المجموعات من البطولة، لكن سعداء بالتأهل لثمن النهائي، نحن واعون من أجل رفع سقف الطموحات عاليا في مباراة مالي"

أمم إفريقيا منتخب تونس منتخب مالي
