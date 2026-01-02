أمم إفريقيا - توم أبو نجيل حكما لمباراة تونس ومالي في ربع النهائي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مهمة إدارة مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية للجنوب إفريقي توم أبونجيل.

ويلعب منتخب تونس ضد مالي مساء السبت ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

أبونجيل سيقود المباراة، ويعاونه مواطنه زاخيلي سويلا، ومن ليسوتو سورو فاتسواني، والحكم الرابع أحمد إمتهاز من موريسيوش.

وسيكون شومان بريتون من زيمبابوي حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه ديانا شيكوتشا من زامبيا.

وسبق لتوم أبو نجيل أن أدارة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في دور المجموعات بالنسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا.

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (استاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (استاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً