سباليتي: لا يوجد حائط صد متحرك في نابولي عكس يوفنتوس

من الوهلة الأولى يبدو أن الأمر يدعو للسخرية، لكن لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس الحالي ونابولي السابق تحدث بكل جدية عن أن الهيكلة في ناديه الحالي أفضل من نادي الجنوب.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "أنطونيو كونتي على حق أن إنتر وميلان ويوفنتوس لديهم أساس أقوى من نابولي من الناحية الفنية".

وأتم "ومن الناحية الهيكلية هو محق أيضا، عندما وصلت إلى يوفنتوس وجدت حائط الصد في الركلات الحرة يتحرك، بينما كان ثابتا في نابولي، لذلك نحن متقدمون أيضا من الناحية الهيكلية".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه ليتشي في المباراة التي سجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت المقبل.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 32 نقطة، بينما يأتي ليتشي في المركز الـ 16 برصيد 16 نقطة.

وكان كونتي المدير الفني لنابولي قد تحدث من قبل عن أن فريقه غير جاهز ليكون قوة مهيمنة على إيطاليا.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "نابولي غير جاهز ليكون قوة مهيمنة لأن بنيتنا التحتية ليست جاهزة بعد".

وأضاف "أشعر وأن يوفنتوس وإنتر وميلان يمتلكون الأساس وعمق التشكيل وميزانية الرواتب التي تفوق بقية الأندية".

وتابع "في كل مرة يفوز فيها فريق خارج هذه المجموعة بلقب ما، فهذا يعني أن شيئًا استثنائيًا قد حدث حقًا، لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونتصرف وكأننا على نفس مستوى هذه الأندية".

وأتم حديثه قائلا: "نحاول تقليص الفجوة قدر الإمكان بالعمل الجاد والتفاني، لكن لا يمكننا تجاهل أن هذه الفجوة موجودة".

وأنهى نابولي عام 2025 الميلادي بالتتويج ببطولتي الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي تحت قيادة أنطونيو كونتي.

