سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد يحققون الانتصار في الجولة الخامسة من الدوري

حققت أندية الأهلي والزمالك والاتحاد الانتصار في منافسات الجولة الخامسة من دوري السوبر لكرة السلة.

وأقيمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة من الدوري التمهيدي للمسابقة.

واستطاعت فرق الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والجزيرة حسم المواجهات لصالحهم على حساب فرق سموحة وسبورتنج والمصرية للاتصالات وبتروجت.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري السوبر لكرة السلة:

فو الأهلي على سموحة 83-74

فوز الزمالك على سبورتنج 86-75

فوز الاتحاد السكندري على المصرية للاتصالات 82-74

فوز الجزيرة على بتروجيت 84-75.

ويقام الدور الترتيبي بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، لتحديد ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن ومواجهات الدور ربع النهائي.

ويتأهل بطل بطولة دوري السوبر إلى بطولة الدوري الإفريقي، المؤهلة إلى كأس العالم للأندية لكرة السلة.

