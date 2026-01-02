فابريجاس يتحدث عن إمكانية تدريب تشيلسي

تحدث سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو عن إمكانية تدريب تشيلسي خلفا لإنزو ماريسكا.

وقال المدرب الإسباني عبر موقع توتو ميركاتو ويب: "تدريب تشيلسي؟ ليس لدي ما أقوله، أنا مدرب كومو حاليا وأتمنى أن أستمر هنا لمدة طويلة".

ولعب فابريجاس في صفوف تشيلسي من قبل منذ 2014 وحتى 2019.

واعلن تشيسلي رحيل مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق.

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

وتمنى نادي تشيلسي التوفيق لإنزو ماريسكا في مسيرته المستقبلية