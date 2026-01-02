جيسوس: أهلي جدة فاجأنا.. والنصر سيتغير في الانتقالات الشتوية

يرى جورج جيسوس مدرب النصر أن فريقه قدم أداء جيدا رغم الخسارة من أهلي جدة في كلاسيكو الدوري السعودي.

وفاز أهلي جدة على النصر 3-2 في مياراة مثيرة ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وقال جورج جيسوس مدرب النصر في مؤتمر صحفي: "واجهنا خصما قويا، ودفاعيا كنا سيئين خاصة في الشوط الأول، في الشوط الثاني كان من المفترض ألا نخسر المباراة، خاصة أن آخر 20 دقيقة كانت متكافئة".

وأضاف "الدوري السعودي الآن أصبح أكثر إثارة، وهناك 3 أندية مؤهلة لتحقيق اللقب. النصر يستطيع التسجيل ولكنه يستقبل الأهداف، والأهلي فاجأنا في هذه المباراة".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته "فترة الانتقالات الشتوية ستشهد تغييرات في الفريق، وفي المباراتين الأخيرتين، تعادلنا وخسرنا. اللعب كل 3 أيام مباراة هو أمر مجهد للاعبين".

وكلف أهلي جدة نظيره النصر الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية الأهلي: إيفان توني (هدفين) وميريح ديميرال الهدف الثالث.

فيما أحرز عبد الإله العمري هدفي نادي النصر في شباك أهلي جدة.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى النقطة 26 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد النصر عند 31 نقطة في صدارة الترتيب ولكنه أصبح مهددا بفقدانها.

وسيفقد النصر صدارة الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم في حال فوز الهلال على ضمك مساء السبت ضمك الجولة ذاتها.

النصر خسر للمرة الأولى بعد 12 مباراة خلال هذا الموسم، إذ فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراة.