الخسارة الأولى.. أهلي جدة يسقط النصر ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي

كلف أهلي جدة نظيره النصر الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وفاز أهلي جدة على النصر 3-2 في مياراة مثيرة ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وسجل ثلاثية الأهلي: إيفان توني (هدفين) وميريح ديميرال الهدف الثالث.

فيما أحرز عبد الإله العمري هدفي نادي النصر في شباك أهلي جدة.

وشهدت المباراة حالتي طرد، لعلي مجرشي لاعب أهلي جدة في الدقيقة 90+6، ونواف بوشل لاعب النصر في الدقيقة 90+9.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى النقطة 26 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد النصر عند 31 نقطة في صدارة الترتيب ولكنه أصبح مهددا بفقدانها.

وسيفقد النصر صدارة الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم في حال فوز الهلال على ضمك مساء السبت ضمك الجولة ذاتها.

النصر خسر للمرة الأولى بعد 12 مباراة خلال هذا الموسم، إذ فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

video:1

وصف المباراة

بدأ نادي أهلي جدة المباراة بضغط هجومي على مرمى النصر بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

واهدر البرازيلي جالينو فرصة التسيجل لأهلي جدة بعد انفراد تام بالمرمى في الدقيقة الأولى.

وعاد جالينو ليمرر كرة عرضية متقنة حولها إيفان توني إلى الهدف الاول في الدقيقة الخامسة.

واستغل توني تمريرة جديدة وسجل الهدف الثاني لنادي أهلي جدة في الدقيقة 20.

وقلص عبد الإله العمري النتيجة وسجل هدف النصر الأول بعد تسديدة مباغتة في الدقيقة 32 خدعت عبد الرحمن الصانبي حارس مرمى أهلي جدة.

وعاد العمري ليسجل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 44.

وبنفس الطريقة نجح ميريح ديميرال في تسجيل الهدف الثالث لأهلي جدة من ضربة رأسية في الدقيقة 55.

وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة محققة للتسجيل بعد انفراد تام لكن الكرة طالت عليه ووصلت لعبد الرحمن الصانبي حارس أهلي جدة.

وسدد جالينو كرة رائعة من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء تصدى لها نواف العقيدي حارس النصر.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه علي مجرشي لاعب اهلي جدة بعد تعديه على جواو فيليكس مهاجم النصر.

كما أشهر بطاقة حمراء أخرى في وجه نواف بوشل مدافع النصر بعدما منع هجمة واعد للأهلي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.