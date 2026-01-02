تقرير: إنتر ينتظر موافقة كانسيلو للانضمام إليه مجددا

يقترب نادي إنتر من التعاقد مع جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن إنتر ينتظر موافقة جواو كانسيلو على الانضمام للنادي على سبيل الإعارة.

وذكرت الصحيفة أن الهلال سيتحمل 15 مليون يورو من راتب كانسيلو، بينما إنتر سيدفع 3 ملايين يورو خلال الـ 6 أشهر.

ويحتاج إنتر إلى دعم مركز الجناح المتأخر الأيمن بسبب إصابة دينزل دومفريس والمتوقع عودته في شهر مارس المقبل.

وكان النيراتزوري قد ضم اللاعب البرتغالي من قبل على سبيل الإعارة أيضا في 2017 قادما من فالنسيا لمدة موسم.

ونجح إنتر مع كانسيلو في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2011.

ولم يتمكن إنتر وقتها من تفعيل بند أحقية الشراء البالغ 40 مليون يورو ليعود إلى فالنسيا ثم ينتقل مباشرة إلى يوفنتوس غريم إنتر.

ولعب كانسيلو مع إنتر 28 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.