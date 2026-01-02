تقرير: إنتر ينتظر موافقة كانسيلو للانضمام إليه مجددا

الجمعة، 02 يناير 2026 - 22:16

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - الهلال السعودي ضد الريان القطري

يقترب نادي إنتر من التعاقد مع جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن إنتر ينتظر موافقة جواو كانسيلو على الانضمام للنادي على سبيل الإعارة.

وذكرت الصحيفة أن الهلال سيتحمل 15 مليون يورو من راتب كانسيلو، بينما إنتر سيدفع 3 ملايين يورو خلال الـ 6 أشهر.

أخبار متعلقة:
تقرير: 3 أندية ترغب في ضم كانسيلو خلال يناير سبورت: برشلونة تواصل مع كانسيلو لضمه في يناير تقرير: إنتر يتحرك من أجل ضم جواو كانسيلو الرياضية: إنزاجي يرفض قيد كانسيلو في يناير

ويحتاج إنتر إلى دعم مركز الجناح المتأخر الأيمن بسبب إصابة دينزل دومفريس والمتوقع عودته في شهر مارس المقبل.

وكان النيراتزوري قد ضم اللاعب البرتغالي من قبل على سبيل الإعارة أيضا في 2017 قادما من فالنسيا لمدة موسم.

ونجح إنتر مع كانسيلو في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2011.

ولم يتمكن إنتر وقتها من تفعيل بند أحقية الشراء البالغ 40 مليون يورو ليعود إلى فالنسيا ثم ينتقل مباشرة إلى يوفنتوس غريم إنتر.

ولعب كانسيلو مع إنتر 28 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

إنتر ميركاتو الهلال جواو كانسيلو
نرشح لكم
مصدر مقرب من جاك مبي لـ في الجول: هناك مفاوضات مع الاتحاد السكندري للانضمام إليه جونسون إلى كريستال بالاس خبر في الجول - 3 أسماء في قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي خبر في الجول - ثنائي زد يقترب من الانتقال لـ الاتحاد السكندري ميلان يعلن ضم فولكروج على سبيل الإعارة الحكاية مستمرة.. فلومينينسي يجدد تعاقد فابيو حتى 2027 هاني سعيد يكشف موعد انضمام حامد حمدان لـ بيراميدز.. وموقف تجديد ماييلي الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - توم أبو نجيل حكما لمباراة تونس ومالي في ربع النهائي 12 دقيقة | أمم إفريقيا
سباليتي: لا يوجد حائط صد متحرك في نابولي عكس يوفنتوس 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد يحققون الانتصار في الجولة الخامسة من الدوري 34 دقيقة | رياضات أخرى
يايسله: نستحق الفوز على النصر.. ونقاتل رغم الغيابات 51 دقيقة | سعودي في الجول
فابريجاس يتحدث عن إمكانية تدريب تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
جيسوس: أهلي جدة فاجأنا.. والنصر سيتغير في الانتقالات الشتوية ساعة | سعودي في الجول
الخسارة الأولى.. أهلي جدة يسقط النصر ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: إنتر ينتظر موافقة كانسيلو للانضمام إليه مجددا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520445/تقرير-إنتر-ينتظر-موافقة-كانسيلو-للانضمام-إليه-مجددا