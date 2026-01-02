في غياب رامي ربيعة.. العين يفوز على الشارقة وينفرد بصدارة الدوري الإماراتي

الجمعة، 02 يناير 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

الحسين رحيمي - العين ضد الشارقة

انفرد نادي العين بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي عقب الفوز الثمين على حساب الشارقة.

أخبار متعلقة:
بمشاركة ربيعة.. العين إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية رغم الخسارة بثنائية وكيل رامي ربيعة يكشف لـ في الجول حقيقة عودة اللاعب إلى الأهلي بمشاركة رامي ربيعة.. العين ينتصر على عجمان بثلاثية في الدوري الإماراتي بمشاركة كهربا وغياب ربيعة.. العين يفوز على القادسية في دوري أبطال الخليج

وفاز العين على الشارقة 1-0 ضمن الجولة 11 من الدور الإماراتي.

وسجل المغربي الحسين رحيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

الحسين هو الشقيق الأصغير لسفيان رحيمي لاعب العين المتواجد ضمن صفوف منتخب المغرب المشارك في كأس إفريقيا.

كما يفقد العين خدمات المدافع الدولي المصري رامي ربيعة الذي يستعد أيضا لمواجهة بنين في ثمن نهائي كأس إفريقيا.

وشهدت المباراة طرد محمد عباس لاعب العين بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع الفوز رصيد نادي العين إلى النقطة 27 في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي.

فيما توقف رصيد الشارقة عند 7 نقاط في المركز 12 بجدول الترتيب.

رامي ربيعة الدوري الإماراتي
نرشح لكم
السعودية تستضيف كأس الخليج 2026 في جدة تقرير سعودي: اتحاد جدة يستعيد عوار قبل لقاء التعاون مواعيد مباريات الجمعة 2 يناير - 3 كلاسيكو عربي وميلان يفتتح جولة جديدة الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي مدرب إسبانيا: المغرب مرشح للفوز بكأس العالم 2026 أمم إفريقيا - حاج موسى: الفوز أمام غينيا كان ضروريا لرفع معنوياتنا قبل مواجهة دور الـ16 تقرير: السيلية القطري وأهلي طرابلس يتصارعان على ضم علي علوان اتحاد الكرة السعودي يستنكر تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي 3 ساعة | أمم إفريقيا
حقق نتيجته المفضلة.. ميلان يستعيد الصدارة مؤقتا بإسقاط كالياري بهدف 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - توم أبو نجيل حكما لمباراة تونس ومالي في ربع النهائي 4 ساعة | أمم إفريقيا
سباليتي: لا يوجد حائط صد متحرك في نابولي عكس يوفنتوس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد يحققون الانتصار في الجولة الخامسة من الدوري 4 ساعة | رياضات أخرى
يايسله: نستحق الفوز على النصر.. ونقاتل رغم الغيابات 5 ساعة | سعودي في الجول
فابريجاس يتحدث عن إمكانية تدريب تشيلسي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
جيسوس: أهلي جدة فاجأنا.. والنصر سيتغير في الانتقالات الشتوية 5 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520443/في-غياب-رامي-ربيعة-العين-يفوز-على-الشارقة-وينفرد-بصدارة-الدوري-الإماراتي