في غياب رامي ربيعة.. العين يفوز على الشارقة وينفرد بصدارة الدوري الإماراتي

انفرد نادي العين بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي عقب الفوز الثمين على حساب الشارقة.

وفاز العين على الشارقة 1-0 ضمن الجولة 11 من الدور الإماراتي.

وسجل المغربي الحسين رحيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

الحسين هو الشقيق الأصغير لسفيان رحيمي لاعب العين المتواجد ضمن صفوف منتخب المغرب المشارك في كأس إفريقيا.

"سفيان غايب لكن حسين حاضر.. كأنه على أهداف الصدارة موصيه" 🟣💥 حسين رحيمي يضع العين في المقدمة بهدف من تسديدة صاروخية في شباك الشارقة ⚽✔️#العين_الشارقة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/1MiaeQmASV — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 2, 2026

كما يفقد العين خدمات المدافع الدولي المصري رامي ربيعة الذي يستعد أيضا لمواجهة بنين في ثمن نهائي كأس إفريقيا.

وشهدت المباراة طرد محمد عباس لاعب العين بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع الفوز رصيد نادي العين إلى النقطة 27 في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي.

فيما توقف رصيد الشارقة عند 7 نقاط في المركز 12 بجدول الترتيب.