مدرب إسبانيول: تعيين حكم كتالوني ضد برشلونة يضع عليه ضغوطات غير مبررة

الجمعة، 02 يناير 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

مانولو جونزاليز

انتقد مانولو جونزاليز المدير الفني لإسبانيول تعيين حكم كتالوني ضد برشلونة.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه إسبانيول في دربي كتالونيا خلال المباراة التي ستجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "تعيين الكتالوني جارسيا فيردورا حكما لمواجهة برشلونة؟ أعتقد أن ليس من الضروري وضع ضغوطات غير مبررة على الحكم، لأنه مهما فعل سينقلب الأمر ضده".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا كان الحكام بالفعل تحت ضغوطات في المباريات العادية فكيف سيكون الوضع في الدربي، أيا ما ستكون نتيجة المباراة تخيل ما قد يحدث إذا استفاد إسبانيول سيجعلونه يغادر كتالونيا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

بينما يأتي إسبانيول في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني مانولو جونزاليز
