مدربه السابق في لاس بالماس: ريال مدريد وجد أن بيدري غير مناسب لضمه

أوضح بيبي ميل المدير الفني السابق لبيدري في فريق لاس بالماس أن ريال مدريد وجده غير مناسب ولذلك لم يضمه.

بيدري النادي : برشلونة

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "تحدثت مع إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن بيدري فقال لي إن النادي أخبره بأنه تمت مشاهدته وأنه ليس لاعبا يناسب ريال مدريد".

ولعب بيبي ميل في ريال مدريد كاستيا عام 1987 قبل أن يرحل ويخوض أكثر من تجربة في إسبانيا.

وتعاقد النادي الكتالوني مع لاس بالماس في صيف 2019 مقابل 23 مليون يورو وتركه معارا مع لاس بالماس حتى عاد واستمر مع برشلونة منذ عام 2020.

وكان بيدري مهددا بعدم المشاركة في مباراة الفريق ضد إسبانيول.

ولعب بيدري 19 مباراة مع برشلونة وسجل هدفين وصنع 6 آخرين.

ويستعد برشلونة لخوض دربي كتالونيا ضد إسبانيول يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي إسبانيول في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.