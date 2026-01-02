انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (3)-(2) النصر.. الخسارة الأولى

الجمعة، 02 يناير 2026 - 19:34

كتب : FilGoal

توني - ديميرال - أهلي جد ضد النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد أهلي جدة بالدوري السعودي.

ويحل النصر ضيفا على أهلي جدة ضمن كلاسيكو الجولة 13 من الدوري السعودي.

لمتابعة مباراة أهلي جدة والنصر دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90+7 تسديدة صاروخية من جالينو وتصدي رائع من نواف العقيدي

ق55 ميريح ديميرال يسجل الهدف الثالث لأهلي جدة برأسية ميريح ديميرال

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق44 عبد الإله العمري يسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية رائعة.

ق41 رونالدو يهدر فرصة تسجيل التعادل بغرابة

ق 31: هدف تقليص الفارق من عبد الإله العمري بعد تسديدة بعيدة المدى خطأ الحارس في الإمساك بها وسكنت الشباك بين يديه.

ق19 إيفان توني يسجل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء

ق7 إيفان توني يسجل الهدف الأول بعد عرضية متقنة من جالينو

ق1 هدف مبكر يضيع بعد انفراد تام من جالينو لاعب أهلي جدة وتصدي رائع من نواف العقيدي حارس النصر.

انطلاق المباراة

الدوري السعودي
