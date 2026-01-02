تشكيل كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وتوني أساسي مع أهلي جدة

الجمعة، 02 يناير 2026 - 19:22

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر أمام أهلي جدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب النصر أمام أهلي جدة ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

بينما يتواجد أهلي جدة في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في الدفاع: سعد الناصر- إينيجو مارتينيز- عبد الإله العمري - سلطان الغنام

في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- ويسلي - أنجيلو

الهجوم: جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو- كينجسلي كومان.

فيما يقود إيفان توني تشكيل أهلي جدة في مواجهة النصر.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

الحارس: عبد الرحمن الصانبي

الدفاع: زكريا هوساوي - محمد سليمان بكر - ميريح ديميرال - علي مجرشي

الوسط: زياد الجهني- ماتيوس جونسالفيس - فالنتين أتانجا

الهجوم: جالينو - إيفان توني - فراس البريكان

Image

رونالدو الدوري السعودي النصر أهلي جدة
