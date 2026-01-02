أمم إفريقيا - ثنائي بنين مهدد بالغياب أمام مصر

الجمعة، 02 يناير 2026 - 18:51

كتب : FilGoal

ستيف موني - بنين

بات ثنائي منتخب بنين، المهاجم ستيف مونيه والظهير الأيسر ديفيد كيكي مهدد بالغياب عن مواجهة مصر.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - وفاة نجل عزيز كي لاعب منتخب بوركينا فاسو أمم إفريقيا - بوانجا: التوديع مخيب بعد تصفيات كأس العالم.. ولا توجد فرق صغيرة في القارة أمم إفريقيا - حكم مصري في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون أمم إفريقيا - مدرب مالي: مصر والجزائر وتونس مرشحون للقب.. ولدينا خط دفاع جيد

ويلعب منتخب مصر أمام بنين يوم الإثنين ضمن دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وبحسب المركز الإعلامي لمنتخب بنين، فإن ستيف مونيه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

كما تعرض ديفيد كيكي لإصابة في الساق وباتت مشاركة الثنائي أمام مصر في كأس إفريقيا غير مؤكدة.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب بنين بقيادة الألماني جيرنوت روهر موقف الثنائي النهائي من مواجهة مصر.

ستيف مونيه مهاجم ألانيا سبور التركي، هو أحد أهم اللاعبين في منتخب بنين.

صاحب الـ 31 عاما لعب 65 مباراة دولية مع منتخب بنين وسجل 22 هدفا.

وشارك مونييه في التشكيل الأساسي لمنتخب بنين خلال مباراتي بوتسوانا والسنغال.

بينما ظل ديفيد كيكي على مقاعد البدلاء خلال مباريات دور المجموعات ولم يشارك في أي مباراة.

وتأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط فيما حجز منتخب بنين تأهله باحتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

موعد مباراة مصر في ثمن النهائي

تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير المقبل 2026.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستمر منتخب مصر على ملعب أدرار في مدينة أجادير بثمن النهائي.

أمم إفريقيا منتخب مصر منتخب بنين
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب مالي لـ في الجول: تونس فريق قوي لكن نؤمن بأنفسنا أمم إفريقيا - أبياه لـ في الجول: سلاحنا الروح الجماعية ضد السنغال.. ولم نأت لمجرد المشاركة أمم إفريقيا - وفاة نجل عزيز كي لاعب منتخب بوركينا فاسو أمم إفريقيا - بوانجا: التوديع مخيب بعد تصفيات كأس العالم.. ولا توجد فرق صغيرة في القارة أمم إفريقيا - حكم مصري في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون أمم إفريقيا - مدرب مالي: مصر والجزائر وتونس مرشحون للقب.. ولدينا خط دفاع جيد أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: مباراتنا ضد مالي ستكون مغلقة لا تشهد الكثير من الفرص أمم إفريقيا - أدار مباراتين للفراعنة سابقا.. جيسلان أوتشو حكم مباراة مصر ضد بنين
أخر الأخبار
جيسوس: أهلي جدة فاجأنا.. والنصر سيتغير في الانتقالات الشتوية 53 ثاتيه | سعودي في الجول
الخسارة الأولى.. أهلي جدة يسقط النصر ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي 43 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: إنتر ينتظر موافقة كانسيلو للانضمام إليه مجددا 43 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - مدرب مالي لـ في الجول: تونس فريق قوي لكن نؤمن بأنفسنا ساعة | أمم إفريقيا
في غياب رامي ربيعة.. العين يفوز على الشارقة وينفرد بصدارة الدوري الإماراتي ساعة | الوطن العربي
ليكيب: روزنيور على بعد خطوة من تدريب تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إسبانيول: تعيين حكم كتالوني ضد برشلونة يضع عليه ضغوطات غير مبررة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدربه السابق في لاس بالماس: ريال مدريد وجد أن بيدري غير مناسب لضمه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله
/articles/520436/أمم-إفريقيا-ثنائي-بنين-مهدد-بالغياب-أمام-مصر