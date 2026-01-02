أمم إفريقيا - ثنائي بنين مهدد بالغياب أمام مصر

بات ثنائي منتخب بنين، المهاجم ستيف مونيه والظهير الأيسر ديفيد كيكي مهدد بالغياب عن مواجهة مصر.

ويلعب منتخب مصر أمام بنين يوم الإثنين ضمن دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وبحسب المركز الإعلامي لمنتخب بنين، فإن ستيف مونيه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

كما تعرض ديفيد كيكي لإصابة في الساق وباتت مشاركة الثنائي أمام مصر في كأس إفريقيا غير مؤكدة.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب بنين بقيادة الألماني جيرنوت روهر موقف الثنائي النهائي من مواجهة مصر.

ستيف مونيه مهاجم ألانيا سبور التركي، هو أحد أهم اللاعبين في منتخب بنين.

صاحب الـ 31 عاما لعب 65 مباراة دولية مع منتخب بنين وسجل 22 هدفا.

وشارك مونييه في التشكيل الأساسي لمنتخب بنين خلال مباراتي بوتسوانا والسنغال.

بينما ظل ديفيد كيكي على مقاعد البدلاء خلال مباريات دور المجموعات ولم يشارك في أي مباراة.

وتأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط فيما حجز منتخب بنين تأهله باحتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

موعد مباراة مصر في ثمن النهائي

تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير المقبل 2026.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستمر منتخب مصر على ملعب أدرار في مدينة أجادير بثمن النهائي.