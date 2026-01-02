مصدر مقرب من جاك مبي لـ في الجول: هناك مفاوضات مع الاتحاد السكندري للانضمام إليه

الجمعة، 02 يناير 2026 - 17:54

كتب : عمرو نبيل

جاك مبي

تجرى مفاوضات بين نادي الاتحاد السكندري والكاميروني جاك مبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاك مبي

النادي : شباب بلوزداد

الاتحاد السكندري

وقال مصدر مقرب من اللاعب الكاميروني لـ FilGoal.com: " هناك محادثات مع نادي الاتحاد السكندري وما زالت المفاوضات جارية لانضمام اللاعب إلى زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية".

اللاعب الكاميروني أصبح حرا منذ الصيف الماضي بعد انتهاء تعاقده مع شباب بلوزداد الجزائري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - ثنائي زد يقترب من الانتقال لـ الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة خبر في الجول - اتفاق مبدئي بانتقال نادر حواش من إنبي إلى الاتحاد السكندري محمد سلامة لـ في الجول: عبد الظاهر السقا مشرفا على الكرة في الاتحاد السكندري

وسبق للاعب البالغ من العمر 26 عاما التتويج ببطولة الدوري التونسي في موسم 2022-2023 رفقة النجم الساحلي وهو اللقب الوحيد الذي حققه في مسيرته.

وكان نادي المصري البورسعيدي قد حاول ضم لاعب الوسط في صيف 2024 إلا أن المفاوضات لم تكتمل في النهاية.

وبدأ مبي مسيرته الكروية في نادي كانون ياوندي الكاميروني وانتقال إلى النجم الساحلي إلى 2020 واستمر لمدة 4 أعوام.

ثم انتقل مبي إلى بلوزداد في صيف 2024 مقابل 294 ألف يورو.

ميركاتو الاتحاد السكندري جاك مبي
نرشح لكم
جونسون إلى كريستال بالاس خبر في الجول - 3 أسماء في قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي خبر في الجول - ثنائي زد يقترب من الانتقال لـ الاتحاد السكندري ميلان يعلن ضم فولكروج على سبيل الإعارة الحكاية مستمرة.. فلومينينسي يجدد تعاقد فابيو حتى 2027 هاني سعيد يكشف موعد انضمام حامد حمدان لـ بيراميدز.. وموقف تجديد ماييلي الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي سكاي: وست هام في مفاوضات متقدمة لضم لاعب لاتسيو.. ومهاجم آخر في الطريق
أخر الأخبار
تشكيل كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وتوني أساسي مع أهلي جدة 10 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - ثنائي بنين مهدد بالغياب أمام مصر 41 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر مقرب من جاك مبي لـ في الجول: هناك مفاوضات مع الاتحاد السكندري للانضمام إليه ساعة | ميركاتو
جونسون إلى كريستال بالاس ساعة | ميركاتو
مؤتمر مدرب تشيلسي: لا أنظر لما بعد مباراة مانشستر سيتي.. وهذه علاقتي بـ ماريسكا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - 3 أسماء في قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سلوت: ليفربول يحتاج إلى قليل من السحر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520435/مصدر-مقرب-من-جاك-مبي-لـ-في-الجول-هناك-مفاوضات-مع-الاتحاد-السكندري-للانضمام-إليه