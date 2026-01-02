مصدر مقرب من جاك مبي لـ في الجول: هناك مفاوضات مع الاتحاد السكندري للانضمام إليه

تجرى مفاوضات بين نادي الاتحاد السكندري والكاميروني جاك مبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاك مبي النادي : شباب بلوزداد الاتحاد السكندري

وقال مصدر مقرب من اللاعب الكاميروني لـ FilGoal.com: " هناك محادثات مع نادي الاتحاد السكندري وما زالت المفاوضات جارية لانضمام اللاعب إلى زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية".

اللاعب الكاميروني أصبح حرا منذ الصيف الماضي بعد انتهاء تعاقده مع شباب بلوزداد الجزائري.

وسبق للاعب البالغ من العمر 26 عاما التتويج ببطولة الدوري التونسي في موسم 2022-2023 رفقة النجم الساحلي وهو اللقب الوحيد الذي حققه في مسيرته.

وكان نادي المصري البورسعيدي قد حاول ضم لاعب الوسط في صيف 2024 إلا أن المفاوضات لم تكتمل في النهاية.

وبدأ مبي مسيرته الكروية في نادي كانون ياوندي الكاميروني وانتقال إلى النجم الساحلي إلى 2020 واستمر لمدة 4 أعوام.

ثم انتقل مبي إلى بلوزداد في صيف 2024 مقابل 294 ألف يورو.