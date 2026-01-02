جونسون إلى كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس ضم اللاعب الويلزي برينان جونسون قادما من توتنام هوتسبير في صفقة قياسية للنادي.

وكشف بالاس عبر موقعه الرسمي عن انضمام جونسون لمدة 4 سنوات ونصف.

وسيرتدي اللاعب البالغ من العمر 24 عاما القميص رقم 11.

وسيكون جونسون مستعدا لخوض مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يوم الأحد المقبل على ملعب سانت جيمس بارك.

وفاز جونسون بجائزة أفضل لاعب شاب في تشامبيون شيب موسم 2021 - 2022 رفقة فريق نوتينجهام فورست، حيث سجل 19 هدفا ساهموا في تأهل فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

جونسون كان هدافا لتوتنام الموسم الماضي بتسجيل 18 هدفا، بينهم هدف تتويج فريقه ببطولة الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، وكذلك قدم 7 تمريرات حاسمة.

ولعب جونسون 42 مباراة دولية مع منتخب ويلز، وسجل 7 مرات، ومثل بلاده في مونديال قطر 2022.

وتعليقا على انضمامه، قال المدير الفني أوليفر جلاسنر : "أنا سعيد للغاية بانضمام برينان إلى النادي. لقد وصل في وقت مبكر جداً من فترة الانتقالات، لذا يُشكر النادي على إتمام هذه الصفقة بهذه السرعة."

وأكمل "سيمنحنا برينان خيارات في أسلوب لعبنا الهجومي بفضل سرعته وقدرته على تسجيل الأهداف، ومع كل المباريات القادمة سيكون إضافة قيّمة للفريق."

أما جونسون فقال: "أنا متحمس للغاية وسعيد للغاية، كريستال بالاس نادٍ عظيم، لطالما أعجبت به."

وأكمل "إنه وقت رائع بالنسبة لي أن أكون هنا وأن أنضم إلى النادي، أنا متحمس للغاية."