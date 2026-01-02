أمم إفريقيا - أبياه لـ في الجول: سلاحنا الروح الجماعية ضد السنغال.. ولم نأت لمجرد المشاركة

شدد كويسي أبياه المدير الفني لـ منتخب السودان على أن فريقه لم يأت لمجرد المشاركة في أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة السنغال في دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

وقال المدير الفني لـ منتخب السودان لـ FilGoal.com: "سنواجه السنغال واحد من المنتخبات الكبيرة والمرشحة بقوة لتحقيق اللقب، لديهم فرديات كثيرة ومميزة، لكن سلاحنا الروح الجماعية والتي نراهن عليها ضدهم".

وأضاف "تنتظرنا مباراة كبيرة ونحن على أتم الاستعداد لها، وسنظهر للجميع أننا لم نأت هنا لمجرد المشاركة فقط إنما للمنافسة".

وأتم "سنقدم كل ما لدينا من أجل التأهل، وأعد الجماهير السودانية بهذا ويبقى التأهل على أرضية الملعب لمن يستحق".

منتخب السودان تخطى مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ 2012، إذ ودع في 2021 من دور المجموعات، والآن نتمنى لهم كل التوفيق من أجل تحقيق أداء ونتيجة إيجابية ضد السنغال.

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً