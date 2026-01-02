أمم إفريقيا - أبياه لـ في الجول: سلاحنا الروح الجماعية ضد السنغال.. ولم نأت لمجرد المشاركة

الجمعة، 02 يناير 2026 - 16:48

كتب : عبد الرحمن شريف

كويسي أبياه - السودان

شدد كويسي أبياه المدير الفني لـ منتخب السودان على أن فريقه لم يأت لمجرد المشاركة في أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة السنغال في دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

وقال المدير الفني لـ منتخب السودان لـ FilGoal.com: "سنواجه السنغال واحد من المنتخبات الكبيرة والمرشحة بقوة لتحقيق اللقب، لديهم فرديات كثيرة ومميزة، لكن سلاحنا الروح الجماعية والتي نراهن عليها ضدهم".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مدرب السودان: تعلمت دروسا من الخسارة أمام بوركينا فاسو السودان في مأزق تشكيل أمم إفريقيا - توريه وسيمبوري أساسيان في وسط بوركينا.. ومانو يقود هجوم السودان أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين

وأضاف "تنتظرنا مباراة كبيرة ونحن على أتم الاستعداد لها، وسنظهر للجميع أننا لم نأت هنا لمجرد المشاركة فقط إنما للمنافسة".

وأتم "سنقدم كل ما لدينا من أجل التأهل، وأعد الجماهير السودانية بهذا ويبقى التأهل على أرضية الملعب لمن يستحق".

منتخب السودان تخطى مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ 2012، إذ ودع في 2021 من دور المجموعات، والآن نتمنى لهم كل التوفيق من أجل تحقيق أداء ونتيجة إيجابية ضد السنغال.

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال السودان كويسي أبياه أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب مالي لـ في الجول: نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز في المجموعات أمم إفريقيا - ثنائي بنين مهدد بالغياب أمام مصر أمم إفريقيا - وفاة نجل عزيز كي لاعب منتخب بوركينا فاسو أمم إفريقيا - بوانجا: التوديع مخيب بعد تصفيات كأس العالم.. ولا توجد فرق صغيرة في القارة أمم إفريقيا - حكم مصري في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون أمم إفريقيا - مدرب مالي: مصر والجزائر وتونس مرشحون للقب.. ولدينا خط دفاع جيد أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: مباراتنا ضد مالي ستكون مغلقة لا تشهد الكثير من الفرص أمم إفريقيا - أدار مباراتين للفراعنة سابقا.. جيسلان أوتشو حكم مباراة مصر ضد بنين
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مدرب مالي لـ في الجول: نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز في المجموعات 35 دقيقة | أمم إفريقيا
في غياب رامي ربيعة.. العين يفوز على الشارقة وينفرد بصدارة الدوري الإماراتي 51 دقيقة | الوطن العربي
ليكيب: روزنيور على بعد خطوة من تدريب تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إسبانيول: تعيين حكم كتالوني ضد برشلونة يضع عليه ضغوطات غير مبررة ساعة | الكرة الأوروبية
مدربه السابق في لاس بالماس: ريال مدريد وجد أن بيدري غير مناسب لضمه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (3)-(2) النصر.. الخسارة الأولى 2 ساعة | سعودي في الجول
تشكيل كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وتوني أساسي مع أهلي جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله
/articles/520428/أمم-إفريقيا-أبياه-لـ-في-الجول-سلاحنا-الروح-الجماعية-ضد-السنغال-ولم-نأت-لمجرد-المشاركة