خبر في الجول - ثنائي زد يقترب من الانتقال لـ الاتحاد السكندري

يقترب حمدي علاء وعبد الرحمن عماد ثنائي نادي زد من الانتقال لصفوف الاتحاد السكندري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتفاق على التفاصيل المادية يفصل الثنائي عن الانتقال لزعيم الثغر في سوق الانتقالات الشتوية.

وتبدأ فترة القيد الشتوية في مصر ستبدأ يوم 1 يناير على أن تستمر حتى يوم 8 فبراير المقبل.

وانتقل حمدي وعماد لزد بداية الموسم الماضي من الزمالك وإنبي على الترتيب.

واكتفى علاء بالمشاركة لمدة 113 دقيقة هذا الموسم في الدوري المصري خلال 4 مباريات.

فيما خاض عماد 11 مباراة بعدد دقائق وصل لـ 304 دقيقة.

ولم يسجل ثنائي الوسط أو يصنع أهدافا هذا الموسم بقميص زد.

ويحتل زد المركز السابع برصيد 20 نقطة فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 20 برصيد 8 نقاط بعد مرور 14 جولة من الدوري المصري.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط في كأس عاصمة مصر لحساب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط لكل فريق.