أمم إفريقيا - وفاة نجل عزيز كي لاعب منتخب بوركينا فاسو

تلقى ستيفان عزيز كي لاعب الوداد المغربي ومنتخب بوركينا فاسو نبأ موجعا بوفاة نجله.

ويتواجد اللاعب في معسكر الخيول لمواجهة كوت ديفوار في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

وأصدر نادي الوداد المغربي بيانا:

بكل حزن وأسى، يتقدم نادي الوداد الرياضي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى لاعبنا عزيز كي في وفاة ابنه.

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشارت بعض التقارير إلى أن سبب وفاة نجل لاعب الوسط هو السقوط على رأسه.

ولم يصدر الاتحاد البوركينابي أي تعقيب أو توضيح لموقف اللاعب.

صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف الوداد المغربي قادما من يانج أفريكانز التنزاني الصيف الماضي.

وشارك كي لمدة 20 دقيقة ضد غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا 2025 والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2-1.

يذكر أن بوركينا فاسو في طريق منتخب مصر في حال تأهلهما لربع النهائي حيث ستقام المباراة حينها في أجادير.