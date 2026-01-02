السعودية تستضيف كأس الخليج 2026 في جدة

أعلن الاتحاد السعودي استضافة مدينة جدة لنهائيات كأس الخليج العربي في نسخته الـ 27.

وستقام البطولة في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.

ويستضيف ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية (ملعب الإنماء) الأمير عبد الله الفيصل البطولة.

وأعرب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي عن اعتزاز وترحيب المملكة باستضافة الأشقاء في هذه البطولة التي تعود إلى أرض المملكة مجددًا، متمنيًا للمنتخبات المشاركة التوفيق وطيب الإقامة في وطنهم الثاني.

وأضاف المسحل "الاتحاد السعودي سيواصل العمل من أجل الاستعداد لتقديم نسخة تاريخية من البطولة على أرض المملكة، بدعم سخي من القيادة الرشيدة، ومتابعة واهتمام مستمرين من وزارة الرياضة".

وتستضيف السعودية البطولة لأول مرة منذ 2014 والمرة الخامسة تاريخيا.

وتوج منتخب البحرين بلقب آخر نسخة بالفوز على عُمان في النهائي بنتيجة 2-1.

ويعد منتخب الكويت الأكثر تتويجا بالألقاب برصيد 10 يليه العراق برصيد 4 ألقاب ثم السعودية برصيد 3 ألقاب بالتساوي مع قطر.

وحققت منتخبات الإمارات والبحرين وعمان اللقب مرتين من قبل، في حين لم يحقق منتخب اليمن اللقب مطلقا.

