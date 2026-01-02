ميلان يعلن ضم فولكروج على سبيل الإعارة

الجمعة، 02 يناير 2026 - 15:01

كتب : FilGoal

فولكروج

أعلن نادي ميلان الإيطالي، رسميا ضم الألماني نيكلاس فولكروج مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف ميلان عن ضم فولكروج على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل دائم.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن تكفل نادي ميلان بكامل راتب اللاعب، دون وجود أي رسوم للإعارة.

أخبار متعلقة:
فولكروج يخضع للكشف الطبي مع ميلان تقرير: فولكروج يصل إيطاليا خلال ساعات للانضمام إلى ميلان سكاي: ميلان يقترب من التوصل لاتفاق مع وست هام بشأن فولكروج

وكشف ميلان عن ارتداء نيكلاس فولكروج القميص رقم 9 .

وكان فولكروج قد انتقل إلى وست هام في صيف 2024 قادمًا من بوروسيا دورتموند، لكنه لم ينجح في فرض نفسه بشكل كامل مع الفريق الإنجليزي، خاصة في ظل تعرضه لعدة إصابات أثرت على مشاركاته واستمراريته.

فولكروج من مواليد فبراير 1993، وتدرّج في أكاديمية فيردر بريمن للشباب.

ولعب فولكروج خلال مسيرته لأندية جرويتر فورت، ونورنبيرج، وهانوفر 96، قبل أن يعود إلى فيردر بريمن عام 2019.

وفي صيف 2023، انضم إلى بوروسيا دورتموند، حيث شارك في 42 مباراة وسجل 15 هدفًا في موسم واحد، ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا - وهي البطولة التي شارك فيها أساسيًا في المباراة النهائية ضد ريال مدريد.

بعد انتهاء فترة لعبه مع بوروسيا، انتقل المهاجم الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم إلى وست هام يونايتد.

وفي نوفمبر 2022، استُدعي فولكروج لأول مرة إلى المنتخب الألماني، وتمّ ضمه إلى تشكيلة ألمانيا المشاركة في كأس العالم في قطر.

فولكروج ميلان
نرشح لكم
تقرير: جالاتاسراي ينافس يوفنتوس ويقدم عرضا لاستعارة فراتيزي العربي القطري يعلن ضم إيكامبي لتعويض النعيمات الرياضية: اتحاد جدة يفاوض روبن نيفيز خبر في الجول – اتفاق مبدئي لانتقال ثنائي بيراميدز إلى الاتحاد السكندري عاد من حيث بدأ.. بيراميدز يضم حامد حمدان كما انفرد في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع فريدي مايكل التجربة السابعة في اليونان.. عمرو وردة إلى إيراكليس بالدرجة الثانية تقرير: إنتر ينتظر موافقة كانسيلو للانضمام إليه مجددا
أخر الأخبار
التشكيل - ثلاثي مانشستر سيتي الهجومي أساسي.. وتغييرات في تشيلسي دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي: ربما نفقتد قليلا للأنانية في الفرص التي نصنعها 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
أموريم: أنا مدير مانشستر يونايتد ليس فقط المدرب.. وإذا لم نتعامل مع الانتقادات علينا تغيير النادي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: جالاتاسراي ينافس يوفنتوس ويقدم عرضا لاستعارة فراتيزي 37 دقيقة | ميركاتو
العربي القطري يعلن ضم إيكامبي لتعويض النعيمات 51 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا – المغرب (0)-(0) تنزانيا.. إصابة الحارس 56 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة – قبل مواجهة كبار الزمالك.. الأهلي بطلا لدوري المرتبط للسيدات ساعة | كرة طائرة
تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي أساسي مع المغرب لأول مرة.. وتنزانيا بدون ساماتا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520422/ميلان-يعلن-ضم-فولكروج-على-سبيل-الإعارة