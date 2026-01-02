ميلان يعلن ضم فولكروج على سبيل الإعارة

أعلن نادي ميلان الإيطالي، رسميا ضم الألماني نيكلاس فولكروج مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف ميلان عن ضم فولكروج على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل دائم.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن تكفل نادي ميلان بكامل راتب اللاعب، دون وجود أي رسوم للإعارة.

وكشف ميلان عن ارتداء نيكلاس فولكروج القميص رقم 9 .

وكان فولكروج قد انتقل إلى وست هام في صيف 2024 قادمًا من بوروسيا دورتموند، لكنه لم ينجح في فرض نفسه بشكل كامل مع الفريق الإنجليزي، خاصة في ظل تعرضه لعدة إصابات أثرت على مشاركاته واستمراريته.

فولكروج من مواليد فبراير 1993، وتدرّج في أكاديمية فيردر بريمن للشباب.

ولعب فولكروج خلال مسيرته لأندية جرويتر فورت، ونورنبيرج، وهانوفر 96، قبل أن يعود إلى فيردر بريمن عام 2019.

وفي صيف 2023، انضم إلى بوروسيا دورتموند، حيث شارك في 42 مباراة وسجل 15 هدفًا في موسم واحد، ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا - وهي البطولة التي شارك فيها أساسيًا في المباراة النهائية ضد ريال مدريد.

بعد انتهاء فترة لعبه مع بوروسيا، انتقل المهاجم الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم إلى وست هام يونايتد.

وفي نوفمبر 2022، استُدعي فولكروج لأول مرة إلى المنتخب الألماني، وتمّ ضمه إلى تشكيلة ألمانيا المشاركة في كأس العالم في قطر.