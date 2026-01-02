أمم إفريقيا - حكم مصري في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون

يتواجد حكم مصري في طاقم مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا أمام الكاميرون التاسعة مساء الأحد على ملعب المدينة في الرباط.

ويتواجد الحكم المصري حسام عزب حكم مساعد فيديو ثاني في المباراة.

وجاء طاقم تحكيم المباراة على النحو التالي:

بيتر كماكو "كينيا" حكم ساحة

جيلبرت شيرويت "كينيا" مساعد أول

ستيفن أونيانجو" كينيا" مساعد ثان

جين نادالا "الكونغو" حكم رابع

دانيل لاريا "غانا" حكم رئيسي فيديو

ياسر عبد العزيز "السودان" حكم مساعد فيديو

حسام عزب حجاج حكم مساعد فيديو ثان.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية خلف المنتخب المصري بـ6 نقاط.

وكذلك احتل منتخب الكاميرون المركز الثاني في المجموعة السادسة.