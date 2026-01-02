أمم إفريقيا - حكم مصري في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون

الجمعة، 02 يناير 2026 - 14:34

كتب : FilGoal

حسام عزب

يتواجد حكم مصري في طاقم مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا أمام الكاميرون التاسعة مساء الأحد على ملعب المدينة في الرباط.

ويتواجد الحكم المصري حسام عزب حكم مساعد فيديو ثاني في المباراة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مدرب مالي: مصر والجزائر وتونس مرشحون للقب.. ولدينا خط دفاع جيد أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: مباراتنا ضد مالي ستكون مغلقة لا تشهد الكثير من الفرص أمم إفريقيا - أدار مباراتين للفراعنة سابقا.. جيسلان أوتشو حكم مباراة مصر ضد بنين

وجاء طاقم تحكيم المباراة على النحو التالي:

بيتر كماكو "كينيا" حكم ساحة

جيلبرت شيرويت "كينيا" مساعد أول

ستيفن أونيانجو" كينيا" مساعد ثان

جين نادالا "الكونغو" حكم رابع

دانيل لاريا "غانا" حكم رئيسي فيديو

ياسر عبد العزيز "السودان" حكم مساعد فيديو

حسام عزب حجاج حكم مساعد فيديو ثان.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية خلف المنتخب المصري بـ6 نقاط.

وكذلك احتل منتخب الكاميرون المركز الثاني في المجموعة السادسة.

كأس الأمم الإفريقية حسام عزب
نرشح لكم
أمم إفريقيا - أيباه لـ في الجول: سلاحنا الروح الجماعية ضد السنغال.. ولم نأت لمجرد المشاركة أمم إفريقيا - وفاة نجل عزيز كي لاعب منتخب بوركينا فاسو أمم إفريقيا - بوانجا: التوديع مخيب بعد تصفيات كأس العالم.. ولا توجد فرق صغيرة في القارة أمم إفريقيا - مدرب مالي: مصر والجزائر وتونس مرشحون للقب.. ولدينا خط دفاع جيد أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: مباراتنا ضد مالي ستكون مغلقة لا تشهد الكثير من الفرص أمم إفريقيا - أدار مباراتين للفراعنة سابقا.. جيسلان أوتشو حكم مباراة مصر ضد بنين أمم إفريقيا - مدرب مالي: مواجهة تونس لن تكون سهلة.. وعلينا أن نركز على أدق التفاصيل أمم إفريقيا - تقرير: طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - أيباه لـ في الجول: سلاحنا الروح الجماعية ضد السنغال.. ولم نأت لمجرد المشاركة 3 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - ثنائي زد يقترب من الانتقال لـ الاتحاد السكندري 36 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بورنموث يكشف موقف سيمينيو من مواجهة أرسنال 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - وفاة نجل عزيز كي لاعب منتخب بوركينا فاسو 48 دقيقة | أمم إفريقيا
السعودية تستضيف كأس الخليج 2026 في جدة ساعة | سعودي في الجول
عودة إلى إنجلترا.. سام مرسي ينضم لـ بريستول سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
ميلان يعلن ضم فولكروج على سبيل الإعارة ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا - بوانجا: التوديع مخيب بعد تصفيات كأس العالم.. ولا توجد فرق صغيرة في القارة 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520420/أمم-إفريقيا-حكم-مصري-في-مباراة-جنوب-إفريقيا-ضد-الكاميرون