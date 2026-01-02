أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: مباراتنا ضد مالي ستكون مغلقة لا تشهد الكثير من الفرص

الجمعة، 02 يناير 2026 - 14:14

كتب : FilGoal

سامي طرابلسي - تونس

أوضح سامي الطرابلسي المدير الفني لـ منتخب تونس أنه على فريقه استغلال الفرص ضد مالي من أجل الفوز والوصول لربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة مالي يوم السبت في ثمن نهائي أمم إفريقيا بالمغرب.

وقال سامي الطرابلسي في المؤتمر الصحفي: "مالي منتخب كبير في كرة القدم ويمتلك عناصر ولاعبين لديهم جودة ممتازة، وهم فريق جيد فنيا وبدنيا".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - أدار مباراتين للفراعنة سابقا.. جيسلان أوتشو حكم مباراة مصر ضد بنين أمم إفريقيا - مدرب مالي: مواجهة تونس لن تكون سهلة.. وعلينا أن نركز على أدق التفاصيل أمم إفريقيا - تقرير: طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية مؤتمر أرتيتا: دعونا نكسر الرقم القياسي هذا الموسم.. وغياب مدافعي الفريق أمام بورنموث

وأضاف "هذه المباريات تُلعب على جزئيات يجب استغلالها، ربما ستكون مباراة مغلقة لا تشهد الكثير من الفرص، وعلينا استغلال فرصنا وهي مفتاح الفوز بالمباراة".

وأكمل "رأينا منتخب مالي تعادل في 3 مباريات وظهروا بمستوى كبير ضد المغرب".

وأردف "نريد أن نكون أكثر ثباتا وألا نتسرع ونستغل الفرص المتاحة في المباراة".

وأتم عن الإصابات قال: "هناك شكوك مشاركة حول إلياس سعد".

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً

أمم إفريقيا سامي الطرابلسي تونس مالي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - أيباه لـ في الجول: سلاحنا الروح الجماعية ضد السنغال.. ولم نأت لمجرد المشاركة أمم إفريقيا - وفاة نجل عزيز كي لاعب منتخب بوركينا فاسو أمم إفريقيا - بوانجا: التوديع مخيب بعد تصفيات كأس العالم.. ولا توجد فرق صغيرة في القارة أمم إفريقيا - حكم مصري في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون أمم إفريقيا - مدرب مالي: مصر والجزائر وتونس مرشحون للقب.. ولدينا خط دفاع جيد أمم إفريقيا - أدار مباراتين للفراعنة سابقا.. جيسلان أوتشو حكم مباراة مصر ضد بنين أمم إفريقيا - مدرب مالي: مواجهة تونس لن تكون سهلة.. وعلينا أن نركز على أدق التفاصيل أمم إفريقيا - تقرير: طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - أيباه لـ في الجول: سلاحنا الروح الجماعية ضد السنغال.. ولم نأت لمجرد المشاركة 3 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - ثنائي زد يقترب من الانتقال لـ الاتحاد السكندري 36 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بورنموث يكشف موقف سيمينيو من مواجهة أرسنال 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - وفاة نجل عزيز كي لاعب منتخب بوركينا فاسو 47 دقيقة | أمم إفريقيا
السعودية تستضيف كأس الخليج 2026 في جدة ساعة | سعودي في الجول
عودة إلى إنجلترا.. سام مرسي ينضم لـ بريستول سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
ميلان يعلن ضم فولكروج على سبيل الإعارة ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا - بوانجا: التوديع مخيب بعد تصفيات كأس العالم.. ولا توجد فرق صغيرة في القارة 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520418/أمم-إفريقيا-مؤتمر-الطرابلسي-مباراتنا-ضد-مالي-ستكون-مغلقة-لا-تشهد-الكثير-من-الفرص