أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: مباراتنا ضد مالي ستكون مغلقة لا تشهد الكثير من الفرص

أوضح سامي الطرابلسي المدير الفني لـ منتخب تونس أنه على فريقه استغلال الفرص ضد مالي من أجل الفوز والوصول لربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة مالي يوم السبت في ثمن نهائي أمم إفريقيا بالمغرب.

وقال سامي الطرابلسي في المؤتمر الصحفي: "مالي منتخب كبير في كرة القدم ويمتلك عناصر ولاعبين لديهم جودة ممتازة، وهم فريق جيد فنيا وبدنيا".

وأضاف "هذه المباريات تُلعب على جزئيات يجب استغلالها، ربما ستكون مباراة مغلقة لا تشهد الكثير من الفرص، وعلينا استغلال فرصنا وهي مفتاح الفوز بالمباراة".

وأكمل "رأينا منتخب مالي تعادل في 3 مباريات وظهروا بمستوى كبير ضد المغرب".

وأردف "نريد أن نكون أكثر ثباتا وألا نتسرع ونستغل الفرص المتاحة في المباراة".

وأتم عن الإصابات قال: "هناك شكوك مشاركة حول إلياس سعد".

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً