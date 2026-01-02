أمم إفريقيا - أدار مباراتين للفراعنة سابقا.. جيسلان أوتشو حكم مباراة مصر ضد بنين

يدير الجابوني بيير جيسلان أوتشو مباراة مصر ضد بنين تحكيميا في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع بنين يوم الإثنين المقبل في دور الـ 16 من البطولة على ملعب أدرار في أجادير.

وسيتواجد المغربي حمزة الفارق على تقنية الفيديو.

وسبق للجابوني إدارة مباراة مصر ضد غانا في مجموعات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بالتعادل 2-2

كما أدار مباراة أخرى للفراعنة ضد كينيا وانتهت بفوز مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بنتيجة 2-0.

وعلى مستوى الأندية المصرية أدار 6 مباريات لبيراميدز والأهلي والزمالك انتهت 3 منها بالانتصار وتعادل وهزيميتين.

وتأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط فيما حجز منتخب بنين تأهله باحتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

موعد مباراة مصر في ثمن النهائي

تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير المقبل 2026.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستمر منتخب مصر على ملعب أدرار في مدينة أجادير بثمن النهائي.