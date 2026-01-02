تقرير: 3 أندية ترغب في ضم كانسيلو خلال يناير

الجمعة، 02 يناير 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - الهلال السعودي ضد الريان القطري

ترغب 3 أندية أوروبية في ضم البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية أن هناك اهتمام من أندية إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب الصحيفة فإن سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، لن يضم كانسيلو في القائمة المحلية للزعيم.

ويرغب كانسيلو ي المشاركة بالمباريات ليكون جاهزا للعب في كأس العالم مع المنخب البرتغالي.

وتعاقد الهلال مع كانسيلو صاحب الـ31 عاما، في انتقالات صيف 2024 قادما من صفوف مانشستر سيتي.

ولعب الدولي البرتغالي الموسم لحالي 6 مباريات سجل خلالهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

ولعب كانسيلو خلال مسيرته لأندية بنفيكا، وفالنسيا، وإنتر، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، وبرشلونة،وبايرن ميونيخ.

كانسيلو الهلال الدوري السعودي
