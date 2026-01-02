أمم إفريقيا - مدرب مالي: مواجهة تونس لن تكون سهلة.. وعلينا أن نركز على أدق التفاصيل

الجمعة، 02 يناير 2026 - 13:18

كتب : FilGoal

توم سانتفيت

شدد توم سينتفيت المدير الفني لـ منتخب مالي أن مواجهة تونس لن تكون سهلة في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخبا مالي وتونس في دور الـ 16 غدا السبت في أولى مباريات المرحلة الإقصائية.

وقال المدير الفني لـ منتخب مالي عبر موقع "هسبورت" المغربي: "مواجهة تونس لن تكون سهلة، حققنا أول خطوة في طريق أهدافنا بالبطولة بالتأهل من دور المجموعات، والآن الأمور ستكون مختلفة في الدور الثاني".

وأضاف "مواجهة تونس صعبة على المنتخبين، وليس هناك منتخب مرشح على حساب الآخر، علينا أن نركز على أدق التفاصيل، ونلعب حظوظنا كاملة لمواصلة المشوار في البطولة".

وحقق منتخب مالي 3 تعادلات في مرحلة المجموعات مع المغرب وزامبيا وجُزر القمر وأحتل المركز الثاني.

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً

أمم إفريقيا توم سينتفيت مالي تونس
