تقرير سعودي: اتحاد جدة يستعيد عوار قبل لقاء التعاون

استعاد اتحاد جدة نجمه الجزائري حسام عوار قبل لقاء التعاون في الجولة 12 من الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن عوار شارك في التدريبات الجماعية بعدما تعافى من الإصابة بشكل كامل.

ويستعد حامل اللقب لمواجهة التعاون غدا السبت في السابعة والنصف مساءً.

وأصيب عوار واستبعد من قائمة منتخب الجزائر في أمم إفريقيا 2025 قبل انطلاق البطولة.

وانضم حيماد عبدلي لاعب أنجيه الفرنسي ليعوض لاعب وسط النمور.

وغاب عوار عن آخر مباراتين للاتحاد ضد الشباب ونيوم بسبب الإصابة.

وخاض الجزائري هذا الموسم 14 مباراة سجل 4 وصنع هدفا.

إجمالا خاض عوار 48 مباراة بقميص النمور سجل 17 هدفا وصنع 5.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 20 نقطة بفارق 11 نقطة عن النصر المتصدر.

فيما يحتل التعاون المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصدارة.