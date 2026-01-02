أمم إفريقيا - تقرير: طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

الجمعة، 02 يناير 2026 - 11:50

كتب : FilGoal

محمد معروف

يدير طاقم تحكيم مصري مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي الجزائر مع الكونغو يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساءً على ملعب مولاي حسن في الرباط.

ولأول مرة سيدير طاقم مصري كامل مباراة في النسخة الحالية من أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - الشناوي على رأس التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل أمام مصر أمم إفريقيا - شكوك حول لحاق ثنائي المغرب بمواجهة تنزانيا

وحسبما كشف موقع dzfoot الجزائري سيكون طاقم التحكيم كالآتي:

محمد معروف حكم ساحة

أحمد حسام طه حكم مساعد

محمود أبو الرجال حكم مساعد

أمين عمر حكم رابع

محمود عاشور حكم تقنية فيديو

وستكون تلك ثاني مباراة لمعروف في أمم إفريقيا 2025 بعدما أدار معروف مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية.

فيما أدار أمين عمر مباراتي الكاميرون ضد الجابون وبوركينا فاسو ضد السودان في مرحلة المجموعات.

وتواجد محمود عاشور حكم تقنية فيديو من قبل في مباراة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية ومالي ضد جزر القمر.

محمد معروف أمم إفريقيا الجزائر الكونغو الديمقراطية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - إصابة قوية لـ أوناحي قبل مواجهة تنزانيا.. وتوقعات بغيابه حتى نهاية البطولة أمم إفريقيا – لاعب بنين: نريد تكرار إنجاز 2019.. وسنكون سعداء إذا أخاف اسمنا المنافسين أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بنين: مواجهة مصر مختلف عن السنغال.. ونستحق جائزة إذا فزنا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: تأهل بنين دليل على جودتهم.. ولا أفضلية للاعب على الآخر أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أستهين بأي منافس.. وأضع نفسي تحت الضغوطات دائما أمم إفريقيا - مدافع المغرب: كل مباراة الآن بمثابة نهائي أمم إفريقيا - مزراوي يوجه رسالة إلى الجماهير المغربية قبل مواجهة تنزانيا أمم إفريقيا - أمرابط يواصل الغياب أمام تنزانيا
أخر الأخبار
سلوت يكشف سبب غياب إيكيتيكي أمام فولام دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) ليفربول.. بداية اللقاء 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعثرات مستمرة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول أهم مركز مرغوب تدعيمه.. وموقف الكعبي 17 دقيقة | الدوري المصري
والد أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة تعرضه لإصابة جديدة 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الجارحي: رحيل محترف الأهلي.. وهذا سبب التعاقد معه 32 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - إصابة قوية لـ أوناحي قبل مواجهة تنزانيا.. وتوقعات بغيابه حتى نهاية البطولة 39 دقيقة | أمم إفريقيا
سباق الصدارة مستمر.. نابولي يهزم لاتسيو بثنائية في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520412/أمم-إفريقيا-تقرير-طاقم-تحكيم-مصري-يدير-مباراة-الجزائر-ضد-الكونغو-الديمقراطية