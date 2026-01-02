أمم إفريقيا - تقرير: طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

يدير طاقم تحكيم مصري مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي الجزائر مع الكونغو يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساءً على ملعب مولاي حسن في الرباط.

ولأول مرة سيدير طاقم مصري كامل مباراة في النسخة الحالية من أمم إفريقيا.

وحسبما كشف موقع dzfoot الجزائري سيكون طاقم التحكيم كالآتي:

محمد معروف حكم ساحة

أحمد حسام طه حكم مساعد

محمود أبو الرجال حكم مساعد

أمين عمر حكم رابع

محمود عاشور حكم تقنية فيديو

وستكون تلك ثاني مباراة لمعروف في أمم إفريقيا 2025 بعدما أدار معروف مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية.

فيما أدار أمين عمر مباراتي الكاميرون ضد الجابون وبوركينا فاسو ضد السودان في مرحلة المجموعات.

وتواجد محمود عاشور حكم تقنية فيديو من قبل في مباراة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية ومالي ضد جزر القمر.