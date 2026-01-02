الحكاية مستمرة.. فلومينينسي يجدد تعاقد فابيو حتى 2027

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي تمديد تعاقد حارسه فابيو حتى 2027.

الحارس المخضرم البالغ 45 عاما سيستمر لعامين آخرين بعدما حطم رقمين قياسيين في 2025.

وانضم فابيو إلى فلومينينسي بعمر 41 عاما في 2021.

وخلال تلك الفترة خاض 261 مباراة مع الفريق وقاده للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه في 2023.

Fábio escreveu aqui aquelas histórias que parecem já escritas. Chegou ao Tricolor aos 41 anos, carreira consagrada. Contra todas as estatísticas, enfileirou partidas, colecionou títulos, bateu recordes e, em 2025, se tornou o atleta de futebol com mais jogos na história do… pic.twitter.com/iAtU42iVe6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 1, 2026

وبات فابيو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في تاريخ كرة القدم متجاوزا الرقم المسجل باسم بيتر شيلتون حارس إنجلترا السابق بـ 1390 مباراة.

كما أًصبح أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في تاريخ كرة القدم.

ورُشح فابيو إلى جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2025 من فيفا.

ويستعد فلومينينسي للمشاركة في كوبا ليبرتادوريس موسم 2026 وأيضا الدوري البرازيلي الذي يبدأ بنهاية الشهر الجاري.