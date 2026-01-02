أمم إفريقيا - الشناوي على رأس التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات

الجمعة، 02 يناير 2026 - 11:17

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

ويستضيف المغرب أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

وتواجد محمد الشناوي حارس منتخب مصر على رأس التشكيل، وشهدت القائمة تواجد لاعبين من المغرب.

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العاصمة - الشناوي يحرس مرمى الزمالك.. ومحمود علاء أساسي مع الاتحاد أمم إفريقيا - الشناوي ومرموش وربيعة في أبرز إحصائيات مصر بعد نهاية الجولة الثانية أمم إفريقيا - الشناوي: لست اللاعب الأفضل.. وفي النقص العددي يظهر الرجال أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: نلعب للفوز أمام أنجولا.. والشناوي حارس مرمى عظيم

واخُتير إريك تشيلي المدير الفني لـ نيجيريا كأفضل مدرب في تلك المرحلة.

وجاء التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات من أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر)

الدفاع: نصير مزراوي (المغرب) – أكسيل توانزيبي (الكونغو الديمقراطية) – إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو) – علي العبدي (تونس)

الوسط: كارلوس باليبا (الكاميرون) – براهيم دياز (المغرب) – أديمولا لوكمان (نيجيريا)

الهجوم: رياض محرز (الجزائر) – أماد ديالو (كوت ديفوار) – ساديو ماني (السنغال).

وكتب موقع كاف عن الشناوي: "أثبت محمد الشناوي، البالغ من العمر 36 عامًا، أن العمر ليس عائقًا أمام التميز. لعب قائد المنتخب المصري دورًا محوريًا في قيادة فريقه خلال دور المجموعات الصعب، مُظهرًا رباطة جأش ومهارة فائقة".

وأضاف "حضوره القوي على خط المرمى، وسيطرته على الكرات الهوائية، وتمركزه المثالي، جعله ركيزة أساسية لمصر، مانعًا الخصوم من التسجيل في لحظات حاسمة. كانت قيادة الشناوي وخبرته لا تُقدر بثمن، مُذكرةً الجميع بأنه في بطولة ككأس الأمم الإفريقية، يُمكن لحارس مرمى خبير أن يُحدث فرقًا كبيرًا".

وخاض الشناوي مباراتين في مرحلة المجموعات وقاد منتخب مصر ليكون أول المتأهلين بعد الفوز على زيمبابوي 2-1 وجنوب إفريقيا 1-0.

وحصل الشناوي على راحة وشارك مصطفى شوبير في المباراة الثالثة ضد أنجولا والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بنين يوم الإثنين المقبل في دور الـ 16.

محمد الشناوي أمم إفريقيا منتخب مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - بوانجا: التوديع مخيب بعد تصفيات كأس العالم.. ولا توجد فرق صغيرة في القارة أمم إفريقيا - حكم مصري في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون أمم إفريقيا - مدرب مالي: مصر والجزائر وتونس مرشحون للقب.. ولدينا خط دفاع جيد أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: مباراتنا ضد مالي ستكون مغلقة لا تشهد الكثير من الفرص أمم إفريقيا - أدار مباراتين للفراعنة سابقا.. جيسلان أوتشو حكم مباراة مصر ضد بنين أمم إفريقيا - مدرب مالي: مواجهة تونس لن تكون سهلة.. وعلينا أن نركز على أدق التفاصيل أمم إفريقيا - تقرير: طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية تأهيل مهند لاشين.. تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لـ بنين
أخر الأخبار
عودة إلى إنجلترا.. سام مرسي ينضم لـ بريستول سيتي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يعلن ضم فولكروج على سبيل الإعارة 28 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - بوانجا: التوديع مخيب بعد تصفيات كأس العالم.. ولا توجد فرق صغيرة في القارة 39 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حكم مصري في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون 54 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب مالي: مصر والجزائر وتونس مرشحون للقب.. ولدينا خط دفاع جيد ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: مباراتنا ضد مالي ستكون مغلقة لا تشهد الكثير من الفرص ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر أرتيتا: دعونا نكسر الرقم القياسي هذا الموسم.. وغياب مدافعي الفريق أمام بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - أدار مباراتين للفراعنة سابقا.. جيسلان أوتشو حكم مباراة مصر ضد بنين ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520410/أمم-إفريقيا-الشناوي-على-رأس-التشكيل-المثالي-لمرحلة-المجموعات