أمم إفريقيا - الشناوي على رأس التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

ويستضيف المغرب أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

وتواجد محمد الشناوي حارس منتخب مصر على رأس التشكيل، وشهدت القائمة تواجد لاعبين من المغرب.

واخُتير إريك تشيلي المدير الفني لـ نيجيريا كأفضل مدرب في تلك المرحلة.

وجاء التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات من أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر)

الدفاع: نصير مزراوي (المغرب) – أكسيل توانزيبي (الكونغو الديمقراطية) – إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو) – علي العبدي (تونس)

الوسط: كارلوس باليبا (الكاميرون) – براهيم دياز (المغرب) – أديمولا لوكمان (نيجيريا)

الهجوم: رياض محرز (الجزائر) – أماد ديالو (كوت ديفوار) – ساديو ماني (السنغال).

وكتب موقع كاف عن الشناوي: "أثبت محمد الشناوي، البالغ من العمر 36 عامًا، أن العمر ليس عائقًا أمام التميز. لعب قائد المنتخب المصري دورًا محوريًا في قيادة فريقه خلال دور المجموعات الصعب، مُظهرًا رباطة جأش ومهارة فائقة".

وأضاف "حضوره القوي على خط المرمى، وسيطرته على الكرات الهوائية، وتمركزه المثالي، جعله ركيزة أساسية لمصر، مانعًا الخصوم من التسجيل في لحظات حاسمة. كانت قيادة الشناوي وخبرته لا تُقدر بثمن، مُذكرةً الجميع بأنه في بطولة ككأس الأمم الإفريقية، يُمكن لحارس مرمى خبير أن يُحدث فرقًا كبيرًا".

وخاض الشناوي مباراتين في مرحلة المجموعات وقاد منتخب مصر ليكون أول المتأهلين بعد الفوز على زيمبابوي 2-1 وجنوب إفريقيا 1-0.

وحصل الشناوي على راحة وشارك مصطفى شوبير في المباراة الثالثة ضد أنجولا والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بنين يوم الإثنين المقبل في دور الـ 16.