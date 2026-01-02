هاني سعيد يكشف موعد انضمام حامد حمدان لـ بيراميدز.. وموقف تجديد ماييلي

الجمعة، 02 يناير 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

حامد حمدان - فلسطين

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز موعد انضمام حامد حمدان لتدريبات الفريق.

حامد حمدان

النادي : بتروجت

بيراميدز

وحسم بيراميدز صفقة اللاعب الفلسطيني من بتروجت بعدما ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك في وقت سابق.

وقال المدير الرياضي لبيراميدز عبر MBC مصر 2: "ماييلي وصل لآخر موسم في عقده مع بيراميدز ولم يجدد، وهناك محادثات مستمرة ولنا حدود في الرواتب واللاعب تلقى عروضا خارجية ونفضل استمراره معنا، وإذا كانت لديه الرغبة في البقاء سنرحب بذلك".

وأضاف "حامد حمدان سيبدأ التدرب مع بيراميدز عقب عودة الفريق للمران بعد يومين".

وشدد "بيراميدز لا يتفاوض لضم لاعب إلا إذا كان سيقدم إضافة، ولا ندخل من أجل المنافسة مع الفرق على الصفقات".

وأتم "تواصلت مع المدير الرياضي لبتروجت لضم حامد حمدان قبل أن يرتبط اسمه بالانتقال للزمالك في الصيف الماضي".

وقال في وقت سابق مصدر من بتروجت لـ FilGoal.com: "عدم مشاركة حامد حمدان أمام البنك الأهلي؟ اتفقنا مع بيراميدز على كافة الأمور، وفي انتظار تحويل الأموال لإتمام التعاقد بشكل نهائي".

وأتم بيراميدز اتفاقه مع حامد حمدان لضمه بشكل نهائي من بتروجت حسبما علم FilGoal.com.

كما علم FilGoal.com أن بيراميدز قد اتفق مع حامد حمدان على التوقيع على عقد لمدة 3 مواسم ونصف، وسيحصل بتروجت على مليون دولار + إضافات تتعلق بالتتويج بالطولات نظير إتمام الصفقة.

وكان مصدر من بتروجت قد قال لـ FilGoal.com: "رغبة حامد حمدان تحسم انتقاله إلى بيراميدز، بالإضافة إلى أن المقابل المالي من بيراميدز أعلى من الأهلي".

وأضاف "في حال إتمام تحويل قيمة الصفقة إلى النادي اليوم سيتم إرسال الاستغناء الخاص به إلى بيراميدز مباشرة".

وارتبط اسم حامد حمدان خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى كل من الأهلي والزمالك في مصر والشباب السعودي.

اللاعب البالغ 25 عاما خاض 4 مباريات سجل هدفا واحدا هذا الموسم بعد عودته للمشاركة في المباريات هذا الموسم.

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

وتألق حامد حمدان - 25 عاما - مع منتخب فلسطين في كأس العرب، ونجح في تسجيل هدف في شباك منتخب تونس.

