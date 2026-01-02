مواعيد مباريات الجمعة 2 يناير - 3 كلاسيكو عربي وميلان يفتتح جولة جديدة

الجمعة، 02 يناير 2026 - 10:34

كتب : FilGoal

ميلان

3 مباريات كلاسيكو عربية وافتتاح جولة جديدة من الدوري الإيطالي، هكذا تتواصل مباريات العام الجديد.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

الدوري السعودي

في كلاسيكو مثير منتظر يلتقي أهلي جدة مع النصر في قمة الجولة 13 من المسابقة.

اللقاء يبدأ في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ويذاع على قناة ثمانية.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على كالياري في افتتاح الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

تبدأ المباراة في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وتذاع على قنوات ستارزبلاي سبورتس 1 وشاشا.

الدوري الجزائري

كلاسيكو عربي آخر يقام اليوم بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر في الجولة 6 من الدوري الجزائري.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساءً ويذاع على الرياضية الجزائرية.

الدوري الإماراتي

وفي غياب رامي ربيعة يلتقي العين مع الشارقة في كلاسيكو محلي.

وتبدأ المباراة في السادسة إلا الربع وتذاع على قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم
