كأس عاصمة مصر - مودرن بـ 10 لاعبين يعود بنقطة من ملعب الإسماعيلي

الخميس، 01 يناير 2026 - 23:40

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - مودرن سبورت

تعادل الإسماعيلي سلبيا مع مودرن سبورت في آخر مباريات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

اللقاء الذي أقيم في استاد الإسماعيلية لم يشهد أهدافا رغم إكمال مودرن اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 6.

وتعرض محمد صبري لاعب مودرن للطرد في الدقيقة 6 بعد تدخل قوي على ساق محمد سمير "كونتا".

وتألق أحمد عادل عبد المنعم في التصدي لفرصة هدف محقق من مودرن سبورت في الدقيقة 23 من انفراد أرنولد إيبا.

وأهدر عبد الكريم مصطفى فرصة التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 52 من أمام المرمى الخالي من الحارس بعد متابعة لرأسية محمد نصر.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي لـ 4 نقاط في المركز الرابع برصيد 4 نقاط لحساب المجموعة الثانية.

فيما ظل مودرن سادسا برصيد نقطتين من 3 مباريات.

ويتأهل أول وثاني وأفضل فريقين احتلالا للمركز الثالث في المجموعات الـ 3 إلى ربع النهائي.

مودرن سبورت الإسماعيلي كأس عاصمة مصر
