هل تتذكروه؟ روكي سانتا كروز يوقع لـ ناسيونال الباراجوياني

أعلن نادي ناسيونال الباراجوياني إتمام التعاقد مع المخضرم روكي سانتا كروز.

روكي سانتا كروز النادي : بلاكبرن

ووقع المخضرم على عقد يمتد لموسم واحد ينتهي في ديسمبر 2026.

صاحب الـ 44 عاما سيخوض تجربته الثالثة في الكرة المحلية بعدما لعب من قبل لفريقي ليبرتاد وأولمبيا.

ويشارك الفريق في بطولة كوبا سود أمريكانا الموسم الحالي بدءا من الأدوار التمهيدية. (تعادل الكونفدرالية)

وبدأ روكي مسيرته في 1998 مع أولمبيا وبعد عام انتقل لبايرن ميونيخ الألماني.

وظل مرتديا قميص البافاري لمدة 8 سنوات وانضم لبلاكبيرن الإنجليزي وبعد عامين انتقل لصفوف مانشستر سيتي في 2009.

خلال تجربته مع سيتي أعير لبلاكبيرن وريال بتيس ومالاجا، وانضم للأخير بشكل نهائي في 2013.

وفي 2015 انضم لكروز أزول المكسيكي وعاد لباراجواي في 2016 بقميص أولمبيا.

واستمر 6 مواسم مع الفريق وقرر الانتقال للغريم ليبرتاد في 2022 مكون ثنائية مع أوسكار كاردوزو.

𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙄𝘿𝙊 𝘼 𝙇𝘼 𝘼𝘾𝘼𝘿𝙀𝙈𝙄𝘼, 𝙍𝙊𝙌𝙐𝙀 !! Vamos Nacional 🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/5oxx2t5WSP — Club Nacional Py (@clubnacionalpy) January 1, 2026

وعقب نهاية تعاقده مع ليبرتاد يخوض روكي تجربة جديدة مع ناسيونال.

إجمالا خلال مسيرته سجل روكي 218 هدفا وصنع 60 في 835 مباراة.

وحقق روكي 29 لقبا خلال مسيرته مع الأندية أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 2001 مع بايرن ميونيخ.

كما خاض 112 مباراة دولية بقميص المنتخب الباراجوياني آخرها في 2016 وسجل 32 هدفا متصدرا ترتيب هدافي المنتخب تاريخيا.

وسيقود الفريق فنيا فيليبي خيمينيز صاحب الـ 44 عاما، أي أن كلاهما في نفس السن.

ويأمل النادي المُلقب بـ "التريكولور" تحقيق اللقب الأول في الدوري منذ 2013.