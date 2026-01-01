تأهيل مهند لاشين.. تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لـ بنين

الخميس، 01 يناير 2026 - 22:13

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

واصل منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة بنين في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البنيني يوم الإثنين 5 يناير على ستاد ادرار بأجادير.

وبدأ مران المنتخب بتدريبات بدنية، ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى.

بينما أدى مهند لاشين، لاعب وسط المنتخب، تدريبات تأهيلية، استعداداً للمباراة.

وأصيب مهند لاشين بكدمة في الضلوع، خلال مباراة أنجولا في دور المجموعات.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

ويلتقي الفائز من مصر وبنين، أمام الفائز من متصدر المجموعة السادسة "الكاميرون أو كوت ديفوار أو موزمبيق" أمام بوركينا فاسو.

May be an image of football, American football, studded shoes and text

May be an image of one or more people, beard, people playing American football, people playing football and text

May be an image of tennis player and text

May be an image of American football and football

منتخب مصر كأس الأمم مصر وبنين
