سبورت: يامال يغادر مقر برشلونة بعد دقائق من وصوله

الخميس، 01 يناير 2026 - 21:43

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

غادر لامين يامال لاعب برشلونة مقر تدريبات النادي بعد دقائق فقط من وصوله.

ويستعد برشلونة للقاء إسبانيول في دربي كتالونيا يوم السبت المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن اللاعب الشاب غادر برشلونة بعد دقائق من وصوله ولم يشارك في الجلسة الجماعية مع هانزي فليك المدير الفني.

ولم يعلن النادي أي أسباب رسمية لغياب لاعبه.

وأوضح النادي للصحيفة أنها ليست مشكلة كبيرة، وأن غياب لامين بسبب عدم شعوره بالراحة.

ويغادر الفريق عقب الدربي إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي برشلونة في نصف النهائي مع أتليتك بلباو يوم 7 يناير المقبل، وفي حال فوزه سيلتقي الفائز من ريال وأتلتيكو مدريد يوم 11 يناير.

وأشار التقرير إلى أن غياب يامال يجعل مشاركته ضد إسبانيول محل استفهام.

صاحب الـ 18 عاما خاض هذا الموسم 20 مباراة بجميع المسابقات سجل 9 وصنع 11.

