أستون فيلا يعلن أول صفقاته الشتوية
الخميس، 01 يناير 2026 - 21:08
كتب : FilGoal
أعلن نادي أستون فيلا تعاقده مع أليسون لاعب جريميو البرازيلي في أول صفقات الشتاء.
وكشف أستون فيلا في بيان رسمي، تعاقده مع الشاب البرازيلي صاحب الـ19 عاما.
أليسون تدرج في أكاديمية بورتو أليجري بالبرازيلي، وظهر لأول مرة مع فريق جريميو في يوليو 2024.
وشارك أليسون مع نادي جريميو في 34 مباراة بالدوري الموسم الماضي.
ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.
وكشفت تقارير إنجليزية أن الصفقة تبلغ 8.7 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني أخرى كإضافات متعلقة بالأداء.
