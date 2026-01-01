أستون فيلا يعلن أول صفقاته الشتوية

الخميس، 01 يناير 2026 - 21:08

كتب : FilGoal

أليسون - أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا تعاقده مع أليسون لاعب جريميو البرازيلي في أول صفقات الشتاء.

وكشف أستون فيلا في بيان رسمي، تعاقده مع الشاب البرازيلي صاحب الـ19 عاما.

أليسون تدرج في أكاديمية بورتو أليجري بالبرازيلي، وظهر لأول مرة مع فريق جريميو في يوليو 2024.

أخبار متعلقة:
جيسوس: أستون فيلا كلما يأتي إلى هنا يحاول التغلب علينا أرتيتا: كنا حاسمين أمام أستون فيلا الذي فاز في 11 مباراة متتالية هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة

وشارك أليسون مع نادي جريميو في 34 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

وكشفت تقارير إنجليزية أن الصفقة تبلغ 8.7 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني أخرى كإضافات متعلقة بالأداء.

أليسون أستون فيلا جريميو
نرشح لكم
خبر في الجول - خطوة من إنبي مع مودي ناصر بعد رفضه التجديد خبر في الجول - حمزة عبد الكريم يبدأ مرحلة إنهاء إجراءات سفره إلى برشلونة خبر في الجول - الأهلي يوافق على عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم هدية الكريسماس.. المصري يعلن التجديد لـ باهر المحمدي مصدر من بتروجت يكشف سبب عدم مشاركة حامد حمدان ضد البنك الشريعي يكشف لـ في الجول خطة إنبي في انتقالات يناير.. وموقف نادر حواش خبر في الجول - اتفاق مبدئي بانتقال نادر حواش من إنبي إلى الاتحاد السكندري سبورت: برشلونة تواصل مع كانسيلو لضمه في يناير
أخر الأخبار
تأهيل مهند لاشين.. تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لـ بنين 16 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: يامال يغادر مقر برشلونة بعد دقائق من وصوله 46 دقيقة | الدوري الإسباني
أستون فيلا يعلن أول صفقاته الشتوية ساعة | ميركاتو
تشكيل مانشستر سيتي - سافينيو أساسي في الوسط ضد سندرلاند ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - موعد مباراة الزمالك ضد زد.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 4 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة
/articles/520394/أستون-فيلا-يعلن-أول-صفقاته-الشتوية