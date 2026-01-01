كأس عاصمة مصر - موعد مباراة الزمالك ضد زد.. والقناة الناقلة

يستعد الزمالك لخوض مواجهة ضد زد في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) لحساب الجولة السادسة.

وخسر الزمالك الذي خاض المباراة بفريق الشباب أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

فيما فاز زد على حرس الحدود بنتيجة 2-0.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 4 نقاط، فيما يحتل زد المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ويلتقي الزمالك يوم الأحد 11 يناير الجاري مع زد.

وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

وتبدأ في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر أون سبورت 1.

وتضم المجموعة الثالثة كل من المصري والاتحاد وسموحة وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.