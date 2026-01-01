كأس عاصمة مصر - موعد مباراة الزمالك ضد زد.. والقناة الناقلة
الخميس، 01 يناير 2026 - 20:14
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لخوض مواجهة ضد زد في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) لحساب الجولة السادسة.
وخسر الزمالك الذي خاض المباراة بفريق الشباب أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.
فيما فاز زد على حرس الحدود بنتيجة 2-0.
ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 4 نقاط، فيما يحتل زد المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
موعد المباراة والقناة الناقلة
ويلتقي الزمالك يوم الأحد 11 يناير الجاري مع زد.
وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.
وتبدأ في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر أون سبورت 1.
وتضم المجموعة الثالثة كل من المصري والاتحاد وسموحة وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية.
ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.
نرشح لكم
كأس عاصمة مصر - مودرن بـ 10 لاعبين يعود بنقطة من ملعب الإسماعيلي خبر في الجول - خطوة من إنبي مع مودي ناصر بعد رفضه التجديد كأس عاصمة مصر - الجونة يرتقي للصدارة بهدف ضد دجلة كأس عاصمة مصر - الاتحاد ينتصر على شباب الزمالك بثلاثية انتهت كأس العاصمة - الزمالك (0)-(3) الاتحاد.. فوز زعيم الثغر تشكيل كأس العاصمة - الشناوي يحرس مرمى الزمالك.. ومحمود علاء أساسي مع الاتحاد في الجول يكشف كواليس اجتماع الخطيب وتوروب بشأن الصفقات الجديدة ورحيل حمزة لبرشلونة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد