خبر في الجول - خطوة من إنبي مع مودي ناصر بعد رفضه التجديد

بدأ محمد ناصر "مودي" لاعب وسط إنبي التدرب منفردا بعدم رفض تجديد تعاقده.

وحسبما علم FilGoal.com قرر حمزة الجمل المدير الفني استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي.

وينتهي تعاقد ناصر مع إنبي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الاتفاق مع أي فريق آخر بدءا من يناير المقبل دون الرجوع لناديه.

وعلم FilGoal.com سابقا أن المصري والبنك الأهلي تواصلا بشكل مبدئي مع اللاعب من أجل التعاقد معه عقب نهاية تعاقده أو شراء المتبقي من عقده بشهر يناير.

وغاب لاعب الوسط عن المشاركة في الخسارة من فاركو بنتيجة 2-1 في كأس عاصمة مصر.

وشارك لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاما في 14 مباراة مع إنبي خلال الموسم الحالي وسجل هدفين.

ويلعب ناصر مع إنبي منذ 2022 بعد الانضمام للفريق قادما من إيسترن كومباني.

وبشكل عام لعب ناصر 96 مباراة مع إنبي وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل إنبي حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، كما يحتل المركز الثالث في كأس عاصمة مصر للمجموعة الأولى.