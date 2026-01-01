وزير الرياضة يبحث ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027

بحث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانتها الرياضية على المستويين القاري والدولي، واستمرار النجاحات التي حققتها مصر في تنظيم كبرى البطولات والأحداث الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف الاستضافة، ومناقشة الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية المرتبطة بتنظيم الحدث القاري، بما في ذلك جاهزية البنية التحتية الرياضية، والمنشآت والملاعب، وخطط الإقامة والتنقل، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنظيم دورة تليق باسم ومكانة مصر في القارة الإفريقية.

وشدد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تمتلك خبرات تنظيمية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وقدرات بشرية مؤهلة تؤهلها لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 بنجاح، مشيرًا إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات تسهم في دعم الرياضة المصرية، وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، وترسيخ دور مصر الريادي داخل القارة.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المعنية، لإعداد ملف قوي يعكس الإمكانات التنظيمية والفنية لمصر، ويحقق أقصى استفادة ممكنة على المستويين الرياضي والتنظيمي.

وشدد الوزير على أن استضافة دورة الألعاب الإفريقية تمثل فرصة مهمة لدعم السياحة الرياضية، وتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، فضلًا عن منح اللاعبين المصريين احتكاكًا قويًا على أرضهم وبين جماهيرهم، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة.

ويأتي بحث استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بما يعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية، ويؤكد دور الرياضة كأحد أدوات القوة الناعمة لمصر.