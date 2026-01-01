كأس عاصمة مصر - الجونة يرتقي للصدارة بهدف ضد دجلة
الخميس، 01 يناير 2026 - 19:23
كتب : FilGoal
ارتقى الجونة لصدارة المجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف دون رد.
سجل هدف اللقاء الوحيد محمد النحاس.
وأقيم اللقاء على استاد السلام.
سجل محمد النحاس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12 بتسديدة أرضية قوية.
وحقق الجونة 5 انتصارات في آخر 5 مباريات خاضها خارج استاد خالد بشارة في مسابقتي الدوري المصري وكأس عاصمة مصر.
الفوز رفع رصيد الجونة لـ 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما ظل دجلة رابعة برصيد 3 نقاط.
وسيلتقي الجونة في الجولة المقبلة مع بتروجت الوصيف صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
فيما سيحل دجلة ضيفا على البنك الأهلي في الخامس من يناير الجاري.
