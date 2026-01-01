كأس عاصمة مصر - الاتحاد ينتصر على شباب الزمالك بثلاثية

حقق الاتحاد السكندري فوزه الأول في النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة.

سجل فادي فريد هدفين وجون إيبوكا هدفا لزعيم الثغر.

وخاض الزمالك اللقاء بفريق الشباب بقيادة تامر عبد الحميد وحازم إمام بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف عن تدريب الفريق، فيما شارك زعيم الثغر بالفريق الأول بقيادة تامر مصطفى.

وتقدم الاتحاد بهدف من فادي فريد بعد عرضية أبو بكر ليادي في الدقيقة 21.

وبعد 6 دقائق أضاف فادي الهدف الثاني برأسية بعد عرضية متقنة.

وفي الدقيقة 64 أضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثالث لزعيم الثغر بلمسة محولا تسديدة محمد توني في الشباك.

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز الثاني بفارق نقطة عن المصري الذي خاض 3 مباريات.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط تراجع بها للمركز الخامس في ترتيب المجموعة الثالثة.

ويتأهل أول وثاني وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.

video:1