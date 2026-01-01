لعبة في الجول - توقع مشوار بطل أمم إفريقيا 2025

أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل أمام مصر

أمم إفريقيا - طريق مصر.. مدافع بوركينا: سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز باللقب