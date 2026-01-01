لعبة في الجول - توقع مشوار بطل أمم إفريقيا 2025
الخميس، 01 يناير 2026 - 18:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com لعبة توقع مشوار بطل كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.
5 منتخبات عربية تتنافس على اللقب بدءا من دور الـ 16.
ادخل في اختار منتخبك المفضل للفوز باللقب.
