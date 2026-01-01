أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل أمام مصر

شدد جيرنوت روهر المدير الفني لـ منتخب بنين أن الروح الجماعية يمكنها صناعة المستحيل ضد مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب بنين لمواجهة مصر في دور الـ16 الإثنين القادم بأجادير، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر.

وقال المدير الفني لـ منتخب بنين عبر FilGoal.com: "سعداء بالتأهل إلى دور الـ16 بعد حققنا أول فوز لنا على حساب بوتسوانا في تاريخ مشاركات بنين في أمم إفريقيا".

وأضاف "هذه هي المشاركة الخامسة لبنين في البطولة بعدما لم نحقق أي انتصار من قبل، سعداء بذلك، والآن يجب أن نحاول كتابة تاريخ جديد لبنين في كأس أمم إفريقيا لمواصلة مشوارنا في البطولة".

وتابع "تعلمت على مر السنين أن المنتخبات الكبيرة أصبحت محمية أكثر فأكثر، يمكنها اختيار مواعيد التدريبات، واستخدام نفس الملعب ونفس الاستاد، بينما يتعين على الدول الصغيرة التكيف مع ذلك".

video:1

وتابع: "مشكلة تقنية حكم الفيديو مشكلة كبيرة، كنا ضحية لهذه الحالة مرتين لذلك أشعر بخيبة أمل بعض الشيء حيال هذه الأمور كما أن بعض تفسيرات قرارات الـVAR تكون خاصة نوعا ما،آمل أن تستمر البطولة حتى النهاية بجودة فنية جيدة، وهو ما رأيته في الملاعب الرائعة".

وعن منتخب مصر قال: "منتخب مصر يمتلك العديد من النجوم الرائعين مثل محمد صلاح ومرموش، لذلك ستكون مباراة صعبة لكن لدينا العديد من اللاعبين الذين خاضوا تجربة الدوري المصري فأعتقد أن هذا لصالحنا".

وأتم "نحن الطرف الأقل على الجانب الفردي لكن بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل لذلك سنقاتل أمام منتخب مصر ويفوز بالمباراة الطرف الأفضل".

وحقق منتخب بنين أول فوز في تاريخه في النسخة الحالية وتأهل لدور الـ 16 للمرة الثانية بعدما فعلها لأول مرة في 2019.