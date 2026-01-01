أمم إفريقيا - شكوك حول لحاق ثنائي المغرب بمواجهة تنزانيا

الخميس، 01 يناير 2026 - 16:59

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - براهيم دياز

تحوم الشكوك حول قدرة سفيان أمرابط وأنس صلاح الدين على اللحاق بمواجهة تنزانيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره التنزاني يوم الأحد.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن الثنائي قد يغيب عن لقاء تنزانيا لعدم التعافي من الإصابات.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - طريق مصر.. مدافع بوركينا: سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز باللقب أمم إفريقيا – جيسان: كوت ديفوار قادرة على تحقيق شيء في هذه البطولة أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات أمم إفريقيا - شايبي: الكونغو فريق صلب؟ نحن الجزائر وجئنا للعودة بالكأس

ويعاني أمرابط من أنتفاخ في كاحل رجله اليمنى، بيننا يشعر صلاح الدين بآلام في أسفل البطن.

وهو ما دفع وليد الركراكي مدرب المغرب إلى إراحتهما في مباراة زامبيا، التي جرت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

سيتم تحديد مدى جاهزية الثنائي لمباراة تنزانيا خلال التدريبات في الأيام القليلة المقبلة.

قبل يومين، قال أمرابط في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "سبب غيابي أمام زامبيا؟ لقد ابتعدت لفترة طويلة، 5 أسابيع دون لعب، ثم شاركت في مباراتين قبل هذه. لذلك أرى أنه كان من الجيد أن آخذ الأمور بهدوء".

وأضاف "الحمد لله، أتحسن يوما بعد يوم. أعمل بجد لأكون في جاهزية بنسبة 100%".

وتابع "عادة عندما تلعب مباراة وتصاب، تظهر بعض المضاعفات، ينتفخ الكاحل قليلا ويصبح أقل مرونة، ولهذا السبب لم ألعب أمام زامبيا".

وأكمل لاعب ريال بيتيس "علي الانتظار حتى لقاء تنزانيا يوم الأحد لأصبح أكثر جاهزية وأفضل بدنيا".

يذكر أن سفيان أمرابط انضم إلى صفوف منتخب المغرب قبل الموعد المتوقع، من أجل الاستعداد لكأس أمم إفريقيا.

فقد سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية بالتمسك باللاعبين المشاركين في البطولة حتى يوم 15 ديسمبر، أي قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

لكن ناديه الإسباني منح له الإذن بالمغادرة، ليلتحق بمنتخب المغرب قبل نحو 10 أيام من انطلاق البطولة، بسبب عدم اكتمال تعافيه بنسبة 100% للعب آخر مباراتين قبل انضمامه للأسود.

المغرب سفيان أمرابط أنس صلاح الدين تنزانيا أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني لعبة في الجول - توقع مشوار بطل أمم إفريقيا 2025 أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل أمام مصر أمم إفريقيا - طريق مصر.. مدافع بوركينا: سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز باللقب أمم إفريقيا – جيسان: كوت ديفوار قادرة على تحقيق شيء في هذه البطولة أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات أمم إفريقيا - شايبي: الكونغو فريق صلب؟ نحن الجزائر وجئنا للعودة بالكأس الحكومة الجابونية تقرر إقالة الجهاز الفني للمنتخب واستبعاد أوباميانج.. والمهاجم يرد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني 16 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - موعد مباراة الزمالك ضد زد.. والقناة الناقلة 41 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - خطوة من إنبي مع مودي ناصر بعد رفضه التجديد 58 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة يبحث ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 ساعة | رياضات أخرى
كأس عاصمة مصر - الجونة يرتقي للصدارة بهدف ضد دجلة ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ليدز.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس عاصمة مصر - الاتحاد ينتصر على شباب الزمالك بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - فريمبونج جناح.. وإيكيتيكي يقود الهجوم أمام ليدز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16
/articles/520381/أمم-إفريقيا-شكوك-حول-لحاق-ثنائي-المغرب-بمواجهة-تنزانيا