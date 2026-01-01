أمم إفريقيا - شكوك حول لحاق ثنائي المغرب بمواجهة تنزانيا

تحوم الشكوك حول قدرة سفيان أمرابط وأنس صلاح الدين على اللحاق بمواجهة تنزانيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره التنزاني يوم الأحد.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن الثنائي قد يغيب عن لقاء تنزانيا لعدم التعافي من الإصابات.

ويعاني أمرابط من أنتفاخ في كاحل رجله اليمنى، بيننا يشعر صلاح الدين بآلام في أسفل البطن.

وهو ما دفع وليد الركراكي مدرب المغرب إلى إراحتهما في مباراة زامبيا، التي جرت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

سيتم تحديد مدى جاهزية الثنائي لمباراة تنزانيا خلال التدريبات في الأيام القليلة المقبلة.

قبل يومين، قال أمرابط في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "سبب غيابي أمام زامبيا؟ لقد ابتعدت لفترة طويلة، 5 أسابيع دون لعب، ثم شاركت في مباراتين قبل هذه. لذلك أرى أنه كان من الجيد أن آخذ الأمور بهدوء".

وأضاف "الحمد لله، أتحسن يوما بعد يوم. أعمل بجد لأكون في جاهزية بنسبة 100%".

وتابع "عادة عندما تلعب مباراة وتصاب، تظهر بعض المضاعفات، ينتفخ الكاحل قليلا ويصبح أقل مرونة، ولهذا السبب لم ألعب أمام زامبيا".

وأكمل لاعب ريال بيتيس "علي الانتظار حتى لقاء تنزانيا يوم الأحد لأصبح أكثر جاهزية وأفضل بدنيا".

يذكر أن سفيان أمرابط انضم إلى صفوف منتخب المغرب قبل الموعد المتوقع، من أجل الاستعداد لكأس أمم إفريقيا.

فقد سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية بالتمسك باللاعبين المشاركين في البطولة حتى يوم 15 ديسمبر، أي قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

لكن ناديه الإسباني منح له الإذن بالمغادرة، ليلتحق بمنتخب المغرب قبل نحو 10 أيام من انطلاق البطولة، بسبب عدم اكتمال تعافيه بنسبة 100% للعب آخر مباراتين قبل انضمامه للأسود.