مباشر كأس العاصمة - الزمالك (0)-(2) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 01 يناير 2026 - 16:53

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا - عمار ياسر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد ضمن دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

لمتابعة مباراة الزمالك أمام الاتحاد دقيقة بدقيقة من هنا.

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد عبد الناصر محمد: الزمالك يفتقد 17 لاعبا.. وهذه حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريب الونش: أصبح شأننا عظيما لارتباطنا باسم الزمالك.. والنادي باق بنا أو بغيرنا قائمة الزمالك - بقيادة تامر وحازم.. الأبيض يواجه الاتحاد في كأس العاصمة بالشباب

نهاية الشوط الأول

ق 27: فادي فريد يضيف الثاني برأسية متقنة

ق 21: فادي فريد يسجل الهدف الأول بتسديدة بعد عرضية ليادي

ق1 انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى لنادي الزمالك وعرضي خطيرة يتصدى لها محمود جنش

انطلاق المباراة

